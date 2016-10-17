2017 bütçesi 645.1 milyar liralık taslakla TBMM Başkanlığı'na sunuldu

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.



Tasarıya göre, 2017 yılı bütçesinde bütçe giderleri 645.1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 587.6 milyar lira, bütçe gelirleri 598.3 milyar lira olacak. Vergi gelirleri 511.1 milyar lira, bütçe açığı 46.9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 10.6 milyar lira olarak öngörülürken; 2017 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 olarak hedefleniyor. 2017'de kamuya farklı kanal ve sektörlerden 60 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirilecek.