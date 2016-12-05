2017: BM'nin zor yılı

Birleşmiş Milletler'i (BM) 2017'de zor bir yıl bekliyor. BM Acil Yardımlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Cenevre'de yaptığı açıklamada, örgütün 2017'de çatışma ve afet kurbanlarına yardım edebilmek için 22 miyar 200 milyon dolarlık mali kaynağa ihtiyacı olacağını belirtti.

BM Yetkilisi, bu para ile acil olarak ihtiyaç duyulan gıda, ilaç, barınma gibi ihtiyaçların yanı sıra yardım malzemesi ihtiyacının karşılanmasının planlandığını söyledi. O'Brien Suriye gibi 33 ülkede 93 milyon kişinin bu yardımları beklediğini ifade etti.

İlk sırada Suriye var

O'Brien, dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. BM'nin dünya genelinde savaş, çatışma, sürgün ve afet kurbanı toplam 128 milyon kişiye yardım eli uzattığına dikkat çeken BM Yetkilisi, 2017'de ise en büyük yardımın Suriye'ye yapılmasının planlandığını söyledi. O'Brien'ın açıklamalarına göre, Suriye'de 13,5 milyon kişi yardıma muhtaç durumda. 4 milyondan fazla Suriyelinin ise komşu ülkelere sığındığına dikkat çeken O'Brien, 2001 yılından bu yana devam eden Suriye ihtilafının kurbanları için 8 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BM'nin tahminlerine göre, yüksek miktarda mali yardıma ihtiyaç duyması beklenen diğer ülkeler ise Nijerya ve Güney Sudan. Nijerya'nın 1 milyar dolardan fazla mali yardıma ihtiyaç duyacağı, bu kaynak ile 7 milyon kişiye yardım edilmesinin planlandığı belirtildi. O'Brien Nijerya'da Boko Haram'ın eylemleri nedeniyle 2016'dakine kıyasla iki kat daha fazla yardıma gereksinim duyulacağının altını çizdi.

Birleşmiş Milletler 2016'da uluslararası yardımlar için 11 milyar 400 bin dolarlık bütçe ayırdı.

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