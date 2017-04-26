"2017 başından bugüne en fazla borsa kazandırdı"

Küresel piyasalarda önemli olayların yaşandığı 2017 yılının başından bu yana en çok getiri sağlayan yatırım aracı borsa oldu. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lina Barokas, yılbaşından bu yana en çok borsanın kazandırdığını, jeopolitik riskin yükselmesi sonrası gram altının en çok kazandıran ikinci ürün olduğunu söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, "2017 yılının başından bugüne, en çok getiri sağlayan yatırım aracı olarak BIST100 endeksi karşımıza çıkıyor" diyen Lina Barokas, şöyle devam etti:



"Sene başından bu yana yaklaşık yüzde 21 getiri sağlayan endeksin yükselişinde hem küresel hem yurtiçi piyasalardaki gelişmeler etkili oldu. Hem ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi politikaları hem de Amerika Merkez Bankası'nın (FED) yavaş faiz artırımına gideceğine dair beklentiler, küresel endeksleri olumlu etkiliyor. Yurtiçinde referandumun ve Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1.turunun sonlanması, piyasalardaki siyasi belirsizlikleri azalttı ve hem BIST100 endeksini hem de TL varlıklarını destekledi."

Jeopolitik riskler gram altını destekledi



Gram altının 2. sırada yerini alarak yaklaşık yüzde 11,5 getiri sağladığını söyleyen Barokas, "ABD ve Kuzey Kore arasındaki siyasi gerginlik, güvenli liman olan altını ön plan çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ise bankaları geç likidite penceresine yönlendirerek, piyasadaki fonlama maliyetini yükseltti. Bu da piyasadaki mevduat faizlerinin artmasında etkili oldu ve yaklaşık yüzde 11 getiri elde edildi. 2017 yılının başından bugüne TL, Euro karşısında yaklaşık yüzde 5,5, Dolar karşında ise yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı" diye konuştu.



En çok turizm sektörü kazandırdı



BIST100 endeksinin yükselmesinde etkili olan sektörlere de değinen Barokas, şu ifadelere yer verdi:

BIST100 endeksinin yükselmesinde etkili olan sektörler sırasıyla turizm, tekstil-deri ve teknolojinin ön plana çıktığını görüyoruz. Turizm hisselerinde yabancı turist girişlerinin toparlanmaya başlaması etkili oldu. Tekstil-deri sektöründe ise tekstil şirketi bilançolarının olumlu görüntüsü ve bu hisselerin aynı zamanda diğer sektörlere göre daha uygun fiyatlı olması, tekstil hisselerini daha cazip hale getirdi. Devletin yapısal reform kapsamında KOBİ’lere sağlamış olduğu kredi teşvikinin, tekstil-deri, KOBİ sanayi gibi sektörleri olumlu etkilendiğini söyleyebiliriz. Bankacılıkta ise özellikle teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olarak finansman desteği sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF), banka bilançolarına olumlu yansıyabilir. KGF kredilerine yönelik talep artışı bankaların aktiflerini desteklemesini bekleyebiliriz."

