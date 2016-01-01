2016'nın ilk gününde ağaç katliamı

2016’nın ilk gününe Zeytinburnu Tercüman Sitesi’nde oturanlar ağaç katliamıyla uyandı. Sitenin bahçe duvarı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından yıkılırken, onlarca ağaç da yerle bir edildi. Site sakinleri, yapılan yıkımın kanunsuz olduğunu, yılbaşı sabahı 06.00 sıralarında yıkıma anlam veremediklerini söyledi.

DHA’dan Süleyman Kaya’nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, saat 06.00 sıralarında 2016 yılının ilk yıkımını Tercüman Siteleri’nde gerçekleştirdi.

Sitenin bahçe duvarının ruhsatsız olduğunu gerekçesiyle önce zabıta ve iş makineleri getirildi. Yıkımın yapılacağı duvarın etrafındaki araçlar çekiciler tarafından otoparklara alındı. Bahçe duvarı iş makineleriyle yıkıldı.

Çevresinde bulunan ağaçlar yerle bir edildi. Seslere uyanan site sakinleri zabıta ekiplerinin duvarları yıktığını ağaçların kırılarak söküldüğünü görünce şaşkına döndü. Dışarıya çıkan bazı site sakinleri zabıta ekiplerine tepki gösterdi.

Site sakinleri: Yapılan işlem hukuksuzdur

Site sakinleri, "Yeni yıla belediye ekipleri bizi ağaçları yerle bir ederek uyandırdı. Yapılan işlem kanunsuzdur. Tatil günü nedeniyle her yer kapalı. Hakkımızı arayacak bir merci de yok. Sitenin aynı zamanda güvenlik duvarını da yıktılar. Yol yapılacakmış ama buna kimse inanmıyor. Bunun hesabını kim verecek?" şeklinde tepki gösterdi. Site sakinleri ayrıca, 1,5 yıl önce de aynı sitenin duvarının zabıta ekipleri tarafından yıkılmak istendiğini, alınan mahkeme kararıyla yıkımın durdurulduğunu söyledi.