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Spor

2016'nın en iyi hakemleri belirlendi

En iyi hakem 141 puanla İngiliz Mark Clattenburg seçildi

26 Aralık 2016 20:34

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2016 yılının en iyi 5. hakemi seçti. En iyi hakem 141 puanla İngiliz Mark Clattenburg seçildi.

IFFHS'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 56 ülkeden gazeteci ve uzmanların katılımıyla bu yıl 30. kez düzenlenen oylamada, 2016'nın en iyi hakemleri belirlendi. Bu sene hem Avrupa Futbol Şampiyonası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneten İngiliz Mark Clattenburg, 141 puanla kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

2014 ve 2015'teki oylamanın galibi İtalyan hakem Nicola Rizzoli, 65 puanla 2'nci, 2011'in en iyi hakemi seçilen Macar Viktor Kassai ise 55 puanla 3'üncü oldu.

Geçen yılın 3'üncüsü Türk hakem Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5'inci sırada yer aldı.

En fazla oy alan 10 hakem şöyle:

1. Mark Clattenburg (İngiltere) 141 puan

2. Nicola Rizzoli (İtalya) 65

3. Viktor Kassai (Macaristan) 55

4. Jonas Eriksson (İsveç) 43

5. Cüneyt Çakır (Türkiye) 28

Björn Kuipers (Hollanda) 28

7. Felix Brych (Almanya) 26

8. Martin Atkinson (İngiltere) 20

9. Damir Skomina (Slovenya) 19

10. Nestor Pitana (Arjantin) 14

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