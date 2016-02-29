2016'nın önde giden yatırım aracı altın

Altın, başlıca varlıklar arasında bu yılın en iyi performans göstereni oluyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 seviyesinde kazanç elde eden altın, yüksek getirili ve yatırım yapılabilir seviyedeki tahviller, devlet tahvilleri, tüm para birimleri ve gelişmiş ve gelişmekte olan başlıca hisse senedi endekslerinin tümünden daha yüksek getiri sağladı.

BloombergHT’nin haberine göre, küresel hisse senetleri ve para piyasalarındaki kargaşa nedeniyle güvenli liman talebi arttı. Spekülatörler, altındaki net uzun pozisyonlarını son bir yılın en yüksek seviyesine çekti. Dünyanın en büyük altın exchange-traded fonu SPDR Gold Shares, 2016'da 4.5 milyar dolarlık yeni yatırım çekti. SPDR Gold Shares, Bloomberg verilerine göre, 25 Şubat itibariyle, ABD'de kote olan tüm ETF'ler arasında en hızlı yükselen oldu. Geçtiğimiz bir kaç ay öncesine göre bir dönüşüm yaşanıyor. Yatırımcılar, altında satıcı olurken, Aralık'ta fiyatları son 5 yılın en düşüğüne çekmişlerdi.

San Antonio'da 600 milyon dolar yöneten USAA Precious Metals & Minerals Fund'da portföy yöneticisi Dan Denbow, "Altın bu yılın en büyük hikayesi oluyor. Geçtiğimiz yaz, insanlar altının geçmişe dair bir kalıntı olduğunu düşünüyordu ve altınla ilgilenmiyorlardı. Şimdiyse altın giderek daha fazla alıcı kazanıyor" dedi.