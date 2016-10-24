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Spor

2016'nın altın çocuğu Renato Sanches oldu

Renato Sanches, Benfica'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu

24 Ekim 2016 17:50

Bayern Münih'in Portekizli genç yıldızı Renato Sanches, Manchester Unitedlı Marcus Rashford'u geride bırakarak Golden Boy 2016 (Altın Çocuk) ödülünün sahibi oldu.

Portekiz Milli Takımı ile Euro 2016'yı kazanan ve sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Bayern Münih'e trsansfer olan Renato Sanches, Golden Boy 2016'nın sahibi oldu. 

19 yaşındaki Portekizli yıldız, Manchester Unitedlı Marcus Rashford'u geride bırakarak ödüle ulaştı. 

İtalyan Gazetesi Tuttosport'a konuşan Renato Sanches şu ifadeleri kullandı: ''Bu çok anlamlı bir ödül. Ama dünyaya geri dönmem gerekiyor. Öğrenmem gereken çok şey var. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. Gezegenin en güçlü takımı biziz.''

 

Geçtiğimiz yıllarda Golden Boy ödülünü kazanan isimler

 

2003 – Rafael van der Vaart (Ajax)
2004 – Wayne Rooney (Man Utd)
2005 – Lionel Messi (Barcelona)
2006 – Cesc Fabregas (Arsenal)
2007 – Sergio Aguero (Atletico)
2008 – Anderson (Man Utd)
2000 – Alexandre Pato (AC Milan)
2010 – Mario Balotelli (Man City)
2011 – Mario Gotze (Dortmund)
2012 – Isco (Malaga)
2013 – Paul Pogba (Juventus)
2014 – Raheem Sterling (Liverpool)
2015 – Anthony Martial (Man Utd)
2016 – Renato Sanches (Bayern ).

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