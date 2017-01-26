2016’da yabancılara konut satışı yüzde 20 düştü

Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milyon 341 bin 453 konut satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, konut satışlarında 2016 yılında, İstanbul 232 bin 428 konut satışı ve yüzde 17,3 pay ile ilk sırayı aldı.Yabancılardan en çok konut alanlar ise Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve Afganistan’dan.

En çok satış İstanbul’da, en düşük satış Hakkari’de

Nurettin Öztatar’ın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, satış sayılarına göre İstanbul’u, 144 bin 570 konut satışı ve yüzde 10,8 pay ile Ankara, 81 bin 316 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 130 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 449 bin 508 tanesi ipotekli, 891 bin 945 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

İpotekli konut satışları yükseldi

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artış göstererek 49 bin 076 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 091 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43,5 ile Erzincan oldu.

Satışlar yüzde 3 düştü

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 71 bin 792 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,3 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 70 bin 921 oldu.

Yabancılar en çok İstanbul’dan konut aldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azaldı. Yıl içinde toplam 18 bin 189 konut yabancılara satıldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5 bin 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 352 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı bin 318 konut satışı ile Bursa ve 871 konut satışı ile Aydın izledi.

Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye’den 3 bin 036 konut satın aldı. Irak’ı bin 886 konut ile Suudi Arabistan, bin 744 konut ile Kuveyt, bin 224 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 205 konut ile Afganistan izledi.

Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler yüzde 59,7 pay ile 801 bin 048, kadınlar yüzde 29,2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken, yüzde 2,2 pay ile 29 bin 088 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.