2016'da Rio'dayız

2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma hakkını Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti kazandı. Brezilya Devlet Başkanı Silva, karar sonrası ve düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı.



2016 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak şehir belli oldu.



Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplanan Olimpiyat Komitesi, 2016 Olimpiyatları için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini seçti. Böylece ilk kez, Güney Amrika'dan bir kent olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı kazanmış oldu.



Rio de Janeiro adının duyulmasıyla, Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva başta olmak üzere aralarında Pele'nin de bulunduğu Brezilya heyeti sevince boğuldu. Rio de Janeiro'nun Copacabana plajında da çoşku yaşandı ve Brezilyalılar olimpiyat haberini samba yaparak kutladı.



Ayrıca Lula de Silva, kararın ardından düzenlenen basın toplantısında sevinç gözyaşlarına hakim olamadı.



Madrid finallerde kaybetti



Olimpiyat komitesi ilk turda Chicoga ve ikinci turda Tokyo'yu aday listesinden çıkardı.



Chicago'nun adaylığını desteklemek üzere eşi Michelle Obama'yla birlikte bizzat Kopenhag'a giden ABD Başkanı Barack Obama'dan, hayal kırıklığına uğradığı açıklaması geldi.



Rio de Janeiro karşısında yarışı finalde kaybeden Madridliler de büyük bir üzüntü yaşadı.



Olimpiyat Komitesi, yarışmalara ev sahipliği yapacak yeri seçerken kentin alt yapısı, spor tesisleri ve ulaşım koşullarının yanı sıra sosyal ve siyasi ortamı da değerlendiriyor.



Öte yandan, 2012 olimpiyatları Londra'da yapılacak.