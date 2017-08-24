2016'da meydana gelen 13 bin 400 terör saldırısında 34 bin kişi hayatını kaybetti

2016 yılında dünya üzerinden 13 bin 400 terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 34 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Maryland Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Terörizm ve Terörizmden Korunma Konsorsiyumu, terör saldırılarıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yaparak 2016 yılında düzenlenen terör saldırılarını analiz etti.

Araştırmaya göre 2016 yılında düzenlenen 13 bin 400 saldırıda, saldırıyı yapan teröristler de dahil olmak üzere 34 bin kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin üçte biri terörist

Saldırılar sırasında ölen teröristlerin sayısı toplam ölülerin üçte birini buluyor. Bir önceki yıla göre terör saldırıları yüzde 9, ölü sayısı ise yüzde 10 oranında azaldı.

Terör geçen yıl en çok terör milisi IŞİD ve ona bağlı terörist grupların dehşet saçtığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da can aldı. Bu iki bölgede teröre kurban gidenlerin sayısında cüzi artış kaydedildi. Asya'nın güneyinde ise ölü sayısı üçte bir oranında azaldı. Terör faaliyetlerinde önemli gerileme kaydedilen ülkelerin başında Pakistan gelirken terörün en çok hedef aldığı bölge ülkesi Hindistan oldu.

Avrupa'da 350 kişi öldü

Küresel terör saldırılarının yüzde 3'ü Doğu ve Batı Avrupa'da düzenlendi. Bu saldırılarda 350 kişi öldü. Ölü sayısının bir önceki yıla göre artmasına araçlarla düzenlenen saldırılardaki artışın neden olduğu açıklandı. Maryland Üniversitesi uzmanları bu yöntemin yeni olmadığını ancak daha fazla uygulandığı için ölü sayısının artığını açıkladılar.

1970 ve 80'li yıllarda da Avrupa yoğun terör saldırılarına hedef olmuştu. İrlanda'daki IRA ve İspanya'daki ETA adlı örgütler o yıllarda ülkelerinde terör havası estirmekteydi. Avrupa kıtasındaki terör kurbanlarının sayısı 1990'lı yıllarda hissedilir şekilde gerilemiş, 2014 yılından itibaren ise yeniden artmaya başlamıştı.