2016'da Kültür Bakanlığı'ndan yüzde 400'e varan zam

Bu yıl müze ve ören yerlerini ziyaret eden sayısında büyük düşüş yaşanmasına rağmen Kültür Bakanlığı'ndan 2016 fiyatlarında yüzde 400’e varan zamlar uygulanması dikkat çekti.

Radikal'in haberine göre dünya turizminde en çok ziyaret edilen 5 kent arasındaki Antalya, 1990’lı yıllarda başlayan ve her yıl çift haneli büyümelerle sürdürdüğü yolculuğunda ilk kez bu yıl eksiyi gördü. Rusya’da geçen yılın son çeyreğinde başlayan ekonomik krizin en büyük etken olduğu bu düşüş, müze ve örenyerleri ziyaretlerinde de büyük ölçüde hissedildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından işletilen müze ve örenyerlerinin büyük bölümüne 2016 yılı için zam yapıldı.

Efes, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi giriş fiyatları 30 TL’den 40 TL’ye, Olympos ve Side ören yerleri ziyaret ücreti 5 TL’den 20 TL’ye yükseltildi.

2016’da geçerli bazı müze ve ören yerleri giriş ücretleri açıklandı:

Olympos 5 TL’den 20 TL, Side Örenyeri 5 TL’den 20 TL, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 15 TL’den 20 TL, Aspendos 20 TL’den 25 TL, Bodrum Su Altı Müzesi 25 TL’den 30 TL, Derinkuyu Yertaltı Şehri 20 TL’den 25 TL, Efes 30 TL’den 40 TL, Efes Yamaçevler 15 TL’den 20 TL, Göreme 20 TL’den 30 TL, Hatay Müzesi 10 TL’den 15 TL, Ihlara Manastır Vadisi 10 TL’den 20 TL, İstanbul Arkeoloji Müzesi 15 TL’den 20 TL, İstanbul Ayasofya Müzesi 30 TL’den 40 TL, İstanbul Mozaik Müzesi 10 TL’den 15 TL, Kariye Müzesi 15 TL’den 30 TL, Kaymaklı Yeraltı Şehri 20 TL’den 30 TL, Muğla Sedir Adası 15 TL’den 20 TL, Myra ve Noel Baba Müzesi 15’er TL’den 20 TL, Pamukkale 25 TL’den 35 TL, Patara 5 TL’den 15 TL, Perge 20 TL’den 25 TL, Phaselis 10 TL’den 20 TL, Sümela Müzesi 15 TL’den 25 TL, Topkapı Harem Dairesi 15 TL’den 25 TL, Topkapı Sarayı Müzesi 30 TL’den 40 TL, Troia 20 TL’den 25 TL’ye yükseltildi.