2016'da hangi parti kaç lira yardım alacak?

Siyasi partilere 2016 yılında 206 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. HDP 22.7 milyon lira ile ilk kez Hazine yardımı alırken, yardımların tamamı ocak ayında siyasi partilere ödenecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; siyasi partilere kasım seçimleri için verilmeyen Hazine yardımları yeni bütçede yer aldı. Siyasi partilere 2016 yılında 206 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen hafta görüşülen geçici bütçe tasarısında siyasi partilere yardım da yer aldı. Siyasi partilere her yıl ocak ayında bütçe gelirleri üzerinden yapılan hesaba göre Hazine yardımı yapılıyor. Ocak ayında bu yardımın tamamı siyasi partilere ödenecek.

HDP ilk kez alıyor

Siyasi partilere yapılan yardım, bütçe gelirlerinin beş binde ikisi üzerinden hesaplanıyor. Daha sonra da partilerin en son genel seçimlerde aldıkları oylara göre dağılım yapılıyor. 2016 yılının ilk üç ayında geçici bütçe devrede olacak. Bunun için 2015 yılı bütçesinde verilen ödeneğin yüzde 38.8’i partilere dağıtılacak. 2015 yılında seçim olduğu için partilere toplamda 531 milyon lira Hazine yardımı yapılmıştı. Genel seçim olduğu yıllar siyasi partilere üç kat fazla yardım yapılıyor. Bu yıl 206 milyon liralık yardımın 104.6 milyon lirası AKP’ye, 53.5 milyon lirası CHP’ye, 25.7 milyon lirası MHP’ye, 22.7 milyon lirası da HDP’ye verilecek.