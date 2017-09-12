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Ekonomi

2016'da en fazla gıda harcaması "et, balık ve deniz ürünleri" için yapıldı

TÜİK, 2016 yılı "Hanehalkı Bütçe Araştırması" sonuçlarına ilişkin bülten yayımladı

12 Eylül 2017 17:03

Türkiye genelinde geçen yıl toplam tüketim harcamasının yüzde 19,5'ini gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu. Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalarda en büyük pay yüzde 20,6 ile et, balık ve deniz ürünlerinde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı "Hanehalkı Bütçe Araştırması" sonuçlarına ilişkin bülten yayımladı. Bu bütçeye göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 19,5'ini gıda ve alkolsüz içecekler oluşturdu. Gıda ve alkolsüz içeceklere yapılan harcamalarda en büyük payı yüzde 20,6 ile et, balık ve deniz ürünleri alırken, bunu yüzde 18,4 ile ekmek ve tahıllar, yüzde 15 ile sebzeler, yüzde 13,9 ile süt, peynir ve yumurta izledi. 

En düşük paya sahip harcama grupları ise yüzde 2,2 ile diğer gıda ürünleri, yüzde 3,1 ile kahve, çay ve kakao, yüzde 4 ile alkolsüz içecekler olarak sıralandı. 

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik gelir dilimindeki hanelerin toplam tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 28,9 olurken, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik dilimdeki haneler toplam harcamalarının yüzde 14,2'sini gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı. 

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik gelir dilimindeki hanelerin toplam gıda harcamalarının yüzde 21,4'ünü ekmek ve tahıllar, yüzde 17,2'sini sebzeler, yüzde 16,9'unu et, balık ve deniz ürünleri oluşturdu. En yüksek yüzde 20'lik gelir dilimindeki hanelerde ise toplam gıda harcamalarının yüzde 23,9 et, balık ve deniz ürünlerinden, yüzde 15,5 ekmek ve tahıllardan, yüzde 13,9'u ise süt, peynir ve yumurtadan oluştu. 

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