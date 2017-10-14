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2016’da 889 sarı basın kartı iptal edilmiş

Basın İlan Kurumu'nun verilerine göre 2017 itibarıyla 3 bin 717 kişi sarı basın kartı sahibi

14 Ekim 2017 17:02

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2016 yılında 889 sarı basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

Diken'de yer alan habere göre Gül, sarı basın kartları iptal edilen gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri kapsamında değil "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklu olarak ceza infaz kurumlarında bulunduğunu savundu.

Bakan Gül şu bilgileri aktardı:

“2016 yılında işten ayrılma, kurumunun kapanması, Milli Güvenlik Politikası, vefat, kart süresinin dolması, kurum belgelerinde eksiklik, gazetecilik dışında işinin bulunması, gazetecinin unvanın veya çalıştığı basın-yayın kuruluşunun yönetmeliğe uygun olmaması, basın kartının başkasına kullandırılması, 5953 sayılı Kanuna uygun çalışmama vb. nedenler ile iptal edilen basın kartı sayısı 889’dur.” 

Basın İlan Kurumu’nun verilerine göre temmuz 2017 itibarıyla 3 bin 717 kişi sarı basın kartı sahibi.

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