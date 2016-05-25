2016/2017 sezonunun takvimi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezon 19 Ağustos'ta başlayıp 21 Mayıs 2017'de oynanacak 34. hafta maçlarıyla tamamlanacak. Ligin ilk hafta maçları 19-20-21-22 Ağustos'ta yapılacak.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk yarısı 16 hafta, ikinci devresi ise 18 hafta şeklinde oynanacak. İlk yarısı 24 Aralık'ta sona erecek ligin ikinci devresi ise 7-8-9 Ocak 2017'de başlayacak. Süper Lig'de sezon, 21 Mayıs 2017'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da kupanın final maçı 28 Mayıs 2017'de oynanacak.
Turkcell Süper Kupa ise 11 Ağustos Perşembe günü Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında yapılacak.