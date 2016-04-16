2016 yılının ilk üç ayında en çok tercih edilen meslekler; bakkallık ve büfecilik

Türkiye'de 2015 yılının gözde meslekleri olan bakkallık, bayilik ve büfecilik, 2016 yılının ilk 3 ayında yine halkın en çok tercih ettiği mesleklerin başında geldi. 2016 yılı ilk 3 ayında en fazla tescili yapılan 20 meslek içerisinde 8 bin 048 kişi ile ilk sırada yer aldı.

NTV'nin haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonun istatistik verilerini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bakkallık, Bayilik ve Büfecilik ülkemizin gözde mesleklerinin her zaman başında geliyor. 2014-2015 yıllarında lider konumda olan bakkallık mesleği 2016 yılının da gözde mesleği olacağını daha yılın ilk 3 ayında gösterdi. 2016 yılının ilk 3 ayında yeni iş yeri açılış tescili yaptıran 42 bin 723 kişiden 8 bin 48’i bakkallık, bayilik ve büfecilik mesleğini tercih etmiştir. Halkımız mahalle esnaf ve sanatkarına sahip çıktıkça bizler hizmet etmeye, süpermarketlerle rekabet etmeye devam edeceğiz ” dedi.

En tercih edilen 10 meslek

2015 yılında rağbet gören ilk 10 mesleğin başında gelen bakkallığın 2016 yılın ilk 3 ayında da tercih edilen meslekler arasında olmasının sevindirici olduğunu anlatan Palandöken, “2016 yılının ilk 3 ayında bakkallık, bayilik ve büfecilik mesleğini yapmak için 8 bin 48 kişi tescil kaydı yaptırmış. Bu da 2016 yılında da bakkallık, bayilik ve büfeciliğin lider mesleklerin başında geleceğinin göstergesidir. Perakendenin içinde gıda hacmi sürekli büyümektedir. Son yıllarda perakende hacmindeki düşük büyümeye rağmen sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bakkallık yoğun rağbet görmektedir. Hatırlatmak isterim ki ülkemizde ve dünyada en büyük iş adamı ve büyük holding sahiplerinin çıktığı meslek bakkallıktır.

Bakkallık, bayilik ve büfecilik mesleğini 3 bin 262 iş yeri ile Kadın ve Erkek Kuaförlüğü, 3 bin 218 iş yeri ile kahvecilik, kıraathanecilik ve internet kafe işletmeciliği, 2 bin 835 iş yeri ile Pazarcılık, 2 bin 671 iş yeri ile Lokantacılık, 2 bin 531 kişi ile Servis Aracı İşletmeciliği, 2 bin 316 kişi ile Minibüsçülük, 2 bin 165 kişi ile Nakliyecilik ve nakliye komisyonculuğu işletmeciliği, 1777 kişi ile Taksicilik, 1765 kişi ile Emlak komisyonculuğu ve danışmanlığı ve 1581 kişi ile Konfeksiyon imal ve satıcılığı takip etmektedir” diye açıkladı.