2016 yılında Taksim'e yine izin yok

İstanbul Valiliği, 2016 yılında miting yapılabilecek alanları açıkladı. Buna göre, 8 alanda izinli miting yapılabilecek.

İstanbul Valiliği, kentteki miting alanlarını açıkladı. İlk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin belirlendiği açıklama şöyle:



“Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, Sivil Toplum Kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Büyükşehir Belediyesinin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla; İstanbul ili sınırları içerisinde ilk toplanma alanı, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı, dağılma güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. Maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca, İl Makamının 27/01/2016 tarihli Onayı ile uygun görülmüş olup; söz konusu alanlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.

1-Yenikapı Sahil Alanı İlk Toplanma Alanı: Kenndy Caddesi üzeri Samatya ışıklardan Yenikapı İstikameti Yönü (alana yaklaşık 900 metre) 2. Toplanma Alanı: Park İçi A5 Giriş ÖnüYürüyüş Güzergahı: Kennedy Caddesi Toplantı Alanı: Yenikapı Sahil AlanıDağılma Güzergahları: Kennedy Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa CaddesiAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

2-Maltepe Sahili İlk Toplanma Alanı: Atatürk Caddesi Üzeri Adalı Sokaktan Bağdat Caddesi Girişine kadar olan alan (alana yaklaşık 1.100 metre) Yürüyüş Güzergahı: Atatürk Caddesi Başlangıç, Bağdat Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Turgut Özal Bulvarı Toplantı Alanı: Maltepe Sahil AlanıDağılma Güzergahları: Turgut Özal Bulvarı, Rıhtım CaddesiAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir belediyesi ile İlçe belediyelerinin uygun göreceği yerlere asılır.

3- Kartal Meydanı Toplanma Alanı: Neyzen Tevfik Caddesi üzeri Türk Büyükleri Anıtı (Alana yaklaşık 500 metre) Yürüyüş Güzergahı: Neyzen Tevfik Caddesi Başlangıç, Savarona CaddesiToplantı Alanı: Kartal Meydanı (Çeçenistan Parkı) Dağılma Güzergahları: Savarona Caddesi, Neyzen Tevfik Caddesi, Rıhtım CaddesiAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

4- Kadıköy Yeni Salı Pazarı Toplanma Alanı: Dr.Eyüp Aksoy Caddesi üzeri Tepe Nautilus önü (Alana yaklaşık 1950 metre)Yürüyüş Güzergahı: Dr.Eyüp Aksoy Caddesi, Sarayardı Caddesi, Kurbağalıdere Caddesi, Uzunçayır CaddesiToplantı Alanı: Kadıköy Yeni Salı PazarıDağılma Güzergahları: Uzunçayır Caddesi, Kurbağalıdere CaddesiAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

5- Pendik Cumartesi Pazar AlaToplanma Alanı: Pendik Meydan Dr.Tahsin Arcan Parkı (Alana yaklaşık 600 metre)Yürüyüş Güzergahı: Dr.Tahsin Arcan Park İçerisi Yürüyüş PistiToplantı Alanı: Pendik Cumartesi Halk Pazarı Alanı Dağılma Güzergahları: Dr.Tahsin Arcan ParkıAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

6-Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Toplanma Alanı: Akmescit Sokak, Şükran Çiftliği Sokak Kesişimi (Alana yaklaşık 500 metre)Yürüyüş Güzergahı: Şükran Çiftliği SokakToplantı Alanı: Bakırköy Cumhuriyet MeydanıDağılma Güzergahları: Şükran Çiftliği Sokak, İncirli Caddesi, İstasyon CaddesiAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

7-Bakırköy Cumartesi Pazarı Toplanma Alanı: Olgunlar Sokak, İsmail Erez Bulvarı KesişimiYürüyüş Güzergahı: İsmail Erez Bulvarı ÜzeriToplantı Alanı: Bakırköy Cumartesi Pazar AlanıDağılma Güzergahları: Olgunlar Sokak, İsmail Erez BulvarıAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.

8- Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Otoparkı Toplanma Alanı: Cumhuriyet Caddesi Üzerindeki Beylikdüzü Yeni Etkinlik Alanı (Alana yaklaşık 750 metre)Yürüyüş Güzergahı: Cumhuriyet CaddesiToplantı Alanı: Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Önündeki Otopark AlanıDağılma Güzergahları: Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk BulvarıAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun Bildirimleri doğrultusunda İstanbul Valiliğinin Olur vereceği afiş ve pankartlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyesinin uygun gördüğü yerlere asılır.