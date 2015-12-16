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2016 yılında resmi tatiller kaç gün olacak?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 9 gün olacağı tahmin ediliyor

16 Aralık 2015 12:06

Takvime göre Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin başlangıcı pazartesi gününe denk geldiği  için muhtemelen her iki bayramda 9 günlük bir tatil olacak.

Yılbaşı 1. gün 01 Ocak Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) 1 gün 01 Mayıs Pazar

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1 gün 19 Mayıs Perşembe

 Ramazan Bayramı Arefesi 1/2 gün 04 Temmuz Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün 05 Temmuz Salı

Ramazan Bayramı 2. gün 06 Temmuz Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün 07 Temmuz Perşembe

Zafer Bayramı 1 gün 30 Ağustos Salı

Kurban Bayramı Arefesi 1/2 gün 11 Eylül Pazar

Kurban Bayramı 1. gün 12 Eylül Pazartesi

Kurban Bayramı 2. gün 13 Eylül Salı

Kurban Bayramı 3. gün 14 Eylül Çarşamba

Kurban Bayramı 4. gün 15 Eylül Perşembe

Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün 28 Ekim Cuma 29 Ekim Cumartesi

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