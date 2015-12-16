2016 yılında resmi tatiller kaç gün olacak?

Takvime göre Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin başlangıcı pazartesi gününe denk geldiği için muhtemelen her iki bayramda 9 günlük bir tatil olacak.
Yılbaşı 1. gün 01 Ocak Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 gün 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) 1 gün 01 Mayıs Pazar
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1 gün 19 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı Arefesi 1/2 gün 04 Temmuz Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün 05 Temmuz Salı
Ramazan Bayramı 2. gün 06 Temmuz Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün 07 Temmuz Perşembe
Zafer Bayramı 1 gün 30 Ağustos Salı
Kurban Bayramı Arefesi 1/2 gün 11 Eylül Pazar
Kurban Bayramı 1. gün 12 Eylül Pazartesi
Kurban Bayramı 2. gün 13 Eylül Salı
Kurban Bayramı 3. gün 14 Eylül Çarşamba
Kurban Bayramı 4. gün 15 Eylül Perşembe
Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün 28 Ekim Cuma 29 Ekim Cumartesi