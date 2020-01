2016 yılında hangi ürünlere zam geldi?

Türkiye, yeni yıla kolalı ve alkollü içecekler, sigara, cep telefonlarından alınan vergi ile elektrik fiyatları ve telsiz ücretlerine zamla girdi. Gazlı içeceklere yüzde 25 KDV uygulanmaya başlanırken, biraya yüzde 63 KDV uygulanacak.

Cumhuriyet’in haberine göre Bakanlar Kurulu, kolalı, alkollü içki ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi oranlarını artırdı. Üretici firmaların vergi artışlarını yakın zamanda fiyatlara yansıtması bekleniyor.

Memur maaşları ocaktan itibaren yüzde 6 oranında artırılırken, elektriğe de yüzde 6.8 oranında zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkilileri, yapılan hesaplamalar sonucu perakende elektrik satış fiyatlarının yüzde 6.8 oranında artırıldığını kaydetti. Artış 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Rakıya 130 lira vergi

Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar”a göre; kolalı gazozlara yüzde 25 KDV uygulanmaya başlandı. Alkol ve sigarada da vergi artırıldı. Malttan üretilen biralara yüzde 63 KDV ile asgari 1.03 lira maktu vergi tutarı ilave edildi. Diğer alkollü içeceklerde ise alkol derecesi ve kapların muhtevasına göre maktu vergi tutarları 5.57 ile 150.71 lira arasında değişiyor.

Biranın asgari maktu vergi tutarı 2015’e göre 18 kuruş artarken, rakının 2 litre için alınan asgari maktu vergi tutarı 23 lira artırılarak 130 lira 68 kuruşa yükseldi. Cin ve votka için asgari maktu vergi tutarı 134 lira 3 kuruş olurken, likör için 150 lira 71 kuruşa yükseldi. Sigara ve tütün ürünlerinde ise hem asgari maktu vergi hem de maktu vergi tutarları artırıldı. Tütün içeren purolar ile uçları açık purolar, sigarillolar, içiler tütün, enfiye veya çiğnemeye mahsus tütünün vergi oranı yüzde 40, asgari maktu vergi tutarı 0.2210 lira, maktu vergi tutarı ise 0.2468 oldu.

Telsiz ücreti arttı

Cep telefonlarından ilk satışta alınan vergi tutarı da 120 liradan 160 liraya çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) da, 2016 telsiz ruhsatname ücretlerini yüzde 5.5 artırdı. Mobil telsiz ücretleri 35.40 liraya, tekrarlayıcı telsiz ücretleri 177.04 liraya, sabit telsiz ücretleri 85.52 liraya yükseldi.

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle 1 yıllık pasaport harcı 154.70 liradan 163.33 liraya çıktı. B sınıfı sürücü belgesi harcı da 403 lira oldu.

Emlak vergisi yüzde 2.79 artırıldı. Yılbaşından itibaren trafik cezaları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, kırmızı ışıkta geçmenin 189 lira olan cezası, 199.55 liraya yükseldi. Alkollü araç kullananlar 2016’da ilk yakalamada 844.64 lira ödeyecek. Hız sınırını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 199.55 lira ödeyecek.

Asgari zam vergiye

Hükümet 1300 TL’lik yeni asgari ücret için işverene işçi başına aylık 110 TL’lik destek verileceği açıklanmıştı. Söz konusu destek SGK primleri üzerinden olacak ve Hazine tarafından karşılanacak.

İşverene verilecek aylık 110 TL’lik desteğe karşın, devlet de her ay 100 TL’ye yakın bir kaynağı işçiden vergi olarak kesecek. 2016’da her ay 1300 TL’lik asgari ücretten gelir vergisi kesilecek, bu tutar da aylık 86.46 TL olacak. Asgari ücretten yüzde 07.59’luk damga vergisi kesintisi de aylık 12.50 TL olacak. Böylece devletin her işçiden aylık alacağı vergi tutarı 98.96 TL olacak.

Ekim ayında ise, şu anki sistem geçerli olursa gelir vergisi dilimi değişecek ve asgari ücretli yüzde 15 yerine yüzde 20’lik gelir vergisi dilimine girecek. Bu da asgari ücretten alınan Gelir Vergisi’ni 86 TL’den 156 TL’ye çıkarırken; asgari ücretin de 70 lira düşmesine neden olacak.