2016 yılında 328 kadın öldürüldü!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2016 yılında yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre, kadın cinayetleri bir önceki yıla göre arttı.

2015’te 303 kadın öldürülürken, 2016’da sayı 328’e yükseldi. Rapora göre, kadın cinayetlerinin yüzde 50’si olağanüstü hâl (OHAL) döneminde işlendi.

2016’nın ocak ayında Diyanet İşleri Başkanlığı adına fetva veren kurum olarak bilinen Din İşleri Yüksek Kurulu Dini Bilgilendirme Platformu’nun resmi internet sitesine gelen bir soruya "Baba kızına şehvet duyabilir" diye bir cevap vermesi raporda yer alırken ocak ayında öldürülen 36 kadından 24’ünün çocuğu olduğu aktarıldı.

Gazeteci Zeynep Tütüncü’nün, kadın cinayetlerine ilişkin hazırladığı bir infografik şöyle:

Platformun verilerine göre, hayatını kaybeden 328 kadından 34’ü İstanbul’dan. 2’nci sırada Adana gelirken 3’ncü sırada ise Ankara ve İzmir geliyor. Raporda, “Kadınları kim öldürdü?” sorusuna ise cevap sırasıyla şöyle:

"Yüzde 31 koca, yüzde 25 tespit edilemeyen, yüzde 13 tanıdığı bir akraba yüzde 9 ise erkek arkadaş gelirken yüzde 6 eski erkek arkadaş."

Raporda kadınların hangi bahanelerle öldürüldüklerine dair veriler de açıklandı. Yüzdelik verilere göre öldürülen kadınların yüzde 44’ü tespit edilemeyen nedenlerle öldürüldüğü, yüzde 26 kendi hayatına dair karar alma, yüzde 10 ilişkiyi sonlandırma, yüzde 9 evliliği sonlandırma, yüzde 3 başkasına karşı şiddeti engelleme ve şüpheli ölüm, yüzde 2 cinsel saldırıya direnme ve ekonomik nedenlerle öldürülürken yüzde 1’i de homofobik saldırılar sonucu öldürüldüğü belirtildi.