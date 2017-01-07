2016 otomotiv sektörünün yılı oldu; kırılacak rekor kalmadı!

Ekonominin lokomotifi otomotiv sektörü 2016'da garantilediği üretim ve ihracat rekorlarından sonra iç pazarda yılı rekorla tamamladı. Toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 2015’e göre yüzde 1.6 büyüyerek 984 bin adede yükselirken, ağır vasıtalar eklendiğinde üst üste iki yıl 1 milyon adetlik baraj aşıldı. 2017’de ise ÖTV ve kur artışlarıyla pazarın yüzde 10 daralması öngörülüyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin analiz haberi şöyle:

2016 yılında Türk ekonomisinin büyüme, sanayi, üretim, ihracat ve istihdam alanlarında dinamosu olan otomotiv sektörü yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretim ve ihracatta garantilediği rekorların ardından iç pazar satışlarında da yılı yeni rekorla tamamladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, kurdaki yükselişe ve kasım sonundaki ÖTV artışına rağmen 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.62 büyüyerek 983 bin 720 adetlik satışa ulaştı. 2015 yılında otomobil ve hafif ticari araç satışları 968 bin 17 adet olarak gerçekleşmiş, daha sonra buna 43 bin adet ağır vasıta satışı eklendiğinde toplam pazar tarihinde ilk kez 1 milyon adetlik barajı aşarak yılı 1 milyon 11 bin adetle yılı tamamlamıştı. 2016’da ağır vasıtalar eklendiğinde toplam pazar üst üste ikinci yılında da 1 milyon adetlik barajı aşarak yeni tarihi zirveye ulaşacak.

Rekorda otomobil payı

ODD’nin 2016 yılı raporuna göre otomobil satışları, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.32 artarak 756 bin 938 adetle yeni yıllık satış rekoruna ulaştı. 2015 yılında 725 bin 596 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 6.45 azalarak 226 bin 782 adete geriledi. Geçen yıl 242 bin 421 adet satış gerçekleşmişti. Bu da 2016 yılında toplam pazarın hafif ticari araç satışlarındaki kayba rağmen otomobil satışlarının desteğiyle rekor kırdığını ortaya koydu. Otomobil satışlarında da filo pazarının oranı yüzde 50’ye yükseldi. Otomotiv sektörünün en çok araç sattığı aralık ayında ise toplam satışlar 141 bin 912 adet oldu. 156 bin 173 adet olan 2015 yılı aralık ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 9.13 oranında daraldı. Ama bunda hem kur hem de ÖTV artışlarının fiyatlara yansıması etkili oldu. 2016 yılı aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.51 azaldı ve 108 bin 44 adet oldu. Geçen sene 114 bin 340 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının aralık ayına göre yüzde 19.04 azaldı ve 33 bin 868 adet oldu. Geçen sene 41.833 adet satış gerçekleşmişti.

2017’de yüzde 11 daralır

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, TL’nin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybının yeni yılda fiyatlara yansıması ve buna paralel güç kaybedeceği tahmin edilen talep ile birlikte pazarda daralma beklediklerini ifade etti. Bayraktar, “Kur artışı fiyatlara mecburen yansımaya başlayacak. Bu da talebe yansıyacak. Şu anda biz zamanzaman anket yapıyoruz, seneye beklenti otomotiv ve hafif ticari araç toplamında 875 bin civarında” dedi. Bu beklenti pazarda yüzde 11 daralma öngörüldüğünü gösteriyor. Filo satışlarının otomobil pazarında ağırlığının giderek arttığını ve geçen yıl yüzde 50 civarına geldiğini belirten Bayraktar, bu ağırlığın bu yıl da sürmesini beklediğini belirtti. Bayraktar, “Filonun oranı bu sene binek araçta aşağı yukarı yüzde 50 civarında gerçekleşti. 2017’de de bu seneki yüzdesinden aşağı olmaz” dedi. Bayraktar filo satışlarındaki ivmenin geçen 2-3 yılda hızlandığını ifade etti.

Suzuki markası yılın en hızlı büyüyen markası oldu

2016 yılının başından itibaren Doğan Holding’in bünyesinde Türkiye’de temsil edilmeye başlayan Japon Suzuki, yılın en hızlı büyüyen otomobil markası ödülünü aldı. 2015 yılında yaşadığı distribütör sorunu nedeniyle yalnızca 177 adetlik satış yapan Suzuki, yeniden yapılandığı 2016 yılında satışlarını 3 bin 981 adede yükselterek önemli bir başarı elde etti. 2017 yılında satışlarını 5 bin adedin üzerine çıkarmayı hedefleyen Suzuki, kısa sürede 10 bin adetlik satışa imza atmayı planlıyor. Önceki gün düzenlenen törende yılın en hızlı büyüyen otomobil markası ödülünü Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan aldı.

Bayraktar: Büyümenin yarısı otomotivden

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’nin yedincisi çekişmeli bir finale sahne oldu. Sektörün “En”lerinin belirlendiği Gladyatör Ödülleri Gecesi’nde 19 dalda ödüller sahiplerini buldu. Gecede konuşma yapan ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün ‘ekonominin lokomotifi’ unvanını nasıl hak ettiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “2016 yılında yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı bütünsel istihdam, otomotiv sektörünün ekonominin lokomotifi unvanının en büyük kanıtı. Sektör mütevazi adetlerden, 1 milyona yakın, artık sürdürülebilir diyebileceğimiz bir piyasa seviyesine ulaştı. Ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörü konumunda ve Türkiye ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştiriyor. Gayri safi yurt içi milli hasılaya yaklaşık yüzde 5 oranında katkıda bulunuyor. 2015 yılında gerçekleşen büyümenin neredeyse yarısı otomotiv sektöründen gelmişti. 2016’nın da benzer seviyede olacağını düşünüyorum. ”

İşte 2016’nın gladyatörleri

Satış ödülleri

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Nissan

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Tourneo Courier

En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Suzuki

En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Volkswagen

İletişim ödülleri

Yılın Televizyon Uygulaması: Volkswagen ‘Benzersiz Özelliklerle Dolu Bir Aile’

Yılın Gazete Uygulaması: Jeep ‘AVM’den Kaçış’

Yılın Radyo Uygulaması: Ford ‘Otomatik Park Sistemi: Park Etmek Aya İnmeye Benzemesin’

Yılın Dergi Uygulaması: Ford ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi: Gör(M)üyorum’

Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması: Mercedes-Benz ‘Sprinter Yollara Destan’

Yılın Outdoor Uygulaması: Porsche ‘Before Sunset’

Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BMW ‘Yeni BMW 7 Serisi Kapalı Oda Etkinliği’

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Fiat “Engelsiz Hareket”

Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Nissan ‘Navara Lansman İletişimi’

Yılın Basın Lansmanı: ‘Peugeot 3008’

Yılın En Dijital Markası (Vodafone): KIA

Yılın Jüri Özel Ödülü: Toyota ‘C-HR Her Görüşte Aşk’

2016 yılının toplam satışlarda ilk 10 markası

1-Volkswagen 135.535

2- Renault 121.707

3- Ford.. 109.604

4- Fiat... 106.106

5-Opel..... 55.471

6-Toyota 52.832

7-Hyundai 51.762

8-Dacia... 47.529

9-Mercedes 40.736

10-Peugeot 35.563

2016 yılının otomobil satışlarında ilk 10 markası

1-Renault 106.616

2-Volkswagen 101.763

3-Opel..... 55.471

4-Fiat..... 52.369

5-Hyundai 49.518

6-Toyota. 47.187

7-Dacia.... 42.107

8-Ford.... 41.370

9-Mercedes 32.666

10-Nissan 30.513

2016 yılında en çok satılan 5 otomobil

1-Fiat Egea............ 34.755

2-Toyota Corolla... 33.225

3-VW Passat......... 28.915

4-Renault Clio....... 26.075

5-Renault Symbol.. 25.273