2016 Olimpiyat'larında ETA endişesine gerek yok

İspanya İçişleri Bakanı Alfredo Perez Rubalcaba, 2016 Olimpiyatları'na aday olan Madrid kentini dolaşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temsilcilerine, "2016 Olimpiyatları için ETA saldırılarından endişe etmeye gerek yok" dedi.



IOC üyelerine güvenlikle ilgili bilgiler veren Rubalcaba, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, "2016 yılında terör örgütü ETA'dan endişelenmeye gerek olmayacağını" söyledi.



"Madrid, olimpiyatları güvenli bir şekilde organize edebilir. Çünkü İspanya ve Madrid'te birçok güvenli sportif, kültürel, siyasi toplantı organize ettik" diyen İçişleri Bakanı, "Güvenlikte tek bir hata bile yapmadık" diye ekledi.



İspanya'nın Dünya Futbol Şampiyonası'nı organize ettiği 1982 yılında toplam 216, Barcelona Olimpiyatları'nın yapıldığı 1992 yılında da toplam 51 terör saldırısı yapan ETA'nın, "2016 Olimpiyatları'nda olmayacağını" IOC yetkililerine garanti eden Rubalcaba, "Eğer ETA'nın güçlü olduğu dönemlerde bu organizasyonları sorunsuz gerçekleştirme kabiliyetine sahip olabildiysek, şu anda daha zayıf olan bir ETA'nın olduğu dönemde elbetteki olimpiyat oyunlarını güvenli bir şekilde organize edebiliriz. ETA her geçen gün daha zayıf ve devlet daha güçlü" açıklamasında bulundu.



İspanya İçişleri Bakanı ayrıca, "Madrid, dünyanın en güvenli başkentlerinden biri" diyerek, Madrid'te suç oranının her geçen gün düştüğünü söyledi.

