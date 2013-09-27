2016 İnsanı Yardım Zirvesi Türkiye'de yapılacak

BM Genel Kurul toplantılarına paralel düzenlenen insani yardım konulu üst düzey toplantıda konuşan Ban, çok sayıda ülkenin bu zirveyi düzenlemek istediğini, özellikle İsviçre'nin bu konuda çok istekli davrandığını belirterek, "Ciddi bir değerlendirme sürecinin ardından Türk Hükümeti'nin talebini kabul ederek zirvenin İstanbul 'da düzenlenmesine karar verdim. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'de 450 binden fazla Suriyelinin barındığını kaydeden Ban, Türkiye'nin 2011 yılında deprem yaşadığını ve Van'da önemli kayıplar olduğunu belirterek, "Bugün hepinizi bu cömert teklifi ve ilk Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne evsahipliği yapacak olması dolayısyla Türkiye'ye teşekkür etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

Zirve'nin 2016 yılının başlarında gerçekleşeceğini anlatan Ban, zirvenin "bir etkinlikten daha fazla bir şey" olduğunu, burada insani yardımların ve acil müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğinin ve muhtaçlara ulaşılması için yapılacak çalışmaların değerlendirileceğini söyledi.

BM'nin insani yardım kuruluşlarının koordinesinde bölgesel toplantılar yapılarak zirveye hazırlanılacağını ifade eden Ban, bütün ülkelerden zirveye geniş katılım sağlamalarını istedi.

Ban ayrıca, gelecek yıl ocak ayında Suriye 'ye yardım için konferans düzenleyeceğini dile getirdi.