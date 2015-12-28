2016 için en büyük risk Rusya, kur ve çatışmalar

En fazla istihdam sağlayan, en fazla ihracat yapan tekstil ve hazır giyim sektörü 2016’ya Rusya krizi, yükselen kurlar ve Doğu’da artan çatışmaların gölgesinde giriyor. Bu yıl birçok sektör için kayıp yıl olacak.

Türkiye’de istihdamın dinamosu, ihracatın lider sektörlerinde tekstil ve hazır giyim 2015’i yüzde 10’luk ihracat düşüşüyle bitirecek. Hem Rusya’dan kaynaklı kriz, iki seçimin yarattığı belirsizlik ortamı, doların yüzde 27 değer kazanması, 7 Haziran seçimlerinden bu yana Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde artan çatışmalar sektörü olumsuz etkiledi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre, Türkiye Hazır giyim ve Konfeksiyon sektörü ihracatı 2015’in Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.3 gerileyerek 15.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi’nin verdiği bilgilere göre, 2015, seçim endeksli bir yıl oldu. Bu da bir taraftan ihtiyaç duyulan ekonomi politikalarının hayata geçirilmesini olumsuz etkilerken dünya pazarlarında meydana gelen belirsizliklerle birleşince iş dünyası açısından uzun ve derin bir bekleme süreci yaşanmasına yol açtı.

Maliyetler arttı

Hazır giyim sektörü ihracatının Avro/Dolar paritesindeki düşüşten olumsuz etkilendiğini anlatan Tanrıverdi, “Bu yıl içinde dolar kurunda yüzde 27 artış oldu. Bu sektörün hammadde ve girdi maliyetlerini artırdı” dedi.

Rusya’nın yaşadığı kriz nedeniyle ülkeye ihracatın yüzde 40 düştüğünü kaydeden Tanrıverdi, 2014’te 351 milyon dolar olan Rusya ihracatının bu yıl 200 milyon dolarlara düştüğünü vurguladı.

2016 için umutsuz

Tanrıverdi, “Ukrayna, Rusya ve Suriye gibi bölgemizde devam eden kriz ve çatışmaların da bölgesel ticaret ve ekonomilere yaptığı olumsuz etkinin parite ve kur konusunda da etkili olabileceğini göz önüne almak gerekiyor. 2016’da Rusya ile gelişen siyasi krizin ekonomik alana yansıması ve bunun sonucunda Rusya’ya yapılan gerek kayıtlı hazır giyim ihracatı, gerekse bavul ticaretindeki düşüş sürecek. Ancak Tüm olumsuzluklara rağmen ihracat performansını 20 milyar dolar seviyesine çıkaracağını öngörüyorum” diye konuştu.