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2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi Türkiye'de yapılacak

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, ilk defa düzenlenecek Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nin 2016 yılında İstanbul'da yapılacağını söyledi

27 Eylül 2013 12:09

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlemesiyle ilgili olarak "Ciddi bir değerlendirme sürecinin ardından Türk Hükümeti'nin talebini kabul ederek Zirve'nin İstanbul'da düzenlenmesine karar verdim" dedi. 
 
BM Genel Kurul toplantılarına paralel düzenlenen insani yardım konulu  üst düzey toplantıda konuşan Ban, çok sayıda ülkenin bu zirveyi düzenlemek  istediğini, özellikle İsviçre'nin bu konuda çok istekli davrandığını belirterek, "Ciddi bir değerlendirme sürecinin ardından Türk Hükümeti'nin talebini kabul ederek zirvenin İstanbul'da düzenlenmesine karar verdim. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.
 
Türkiye'de 450 binden fazla Suriyelinin barındığını kaydeden Ban,  Türkiye'nin 2011 yılında deprem yaşadığını ve Van'da önemli kayıplar olduğunu  belirterek, "Bugün hepinizi bu cömert teklifi ve ilk Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne evsahipliği yapacak olması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmeye  çağırıyorum" diye konuştu.
 
Zirve'nin 2016 yılının başlarında gerçekleşeceğini anlatan Ban,  zirvenin "bir etkinlikten daha fazla bir şey" olduğunu, burada insani yardımların  ve acil müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğinin ve muhtaçlara ulaşılması için  yapılacak çalışmaların değerlendirileceğini söyledi.
 
BM'nin insani yardım kuruluşlarının koordinesinde bölgesel toplantılar yapılarak zirveye hazırlanılacağını ifade eden Ban, bütün ülkelerden zirveye geniş katılım sağlamalarını istedi.
 
Ban ayrıca, gelecek yıl ocak ayında Suriye'ye yardım için konferans  düzenleyeceğini dile getirdi.

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