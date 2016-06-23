2016 Avrupa Şampiyonası, Milli Takım 'bitti' demeden bitti!

Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2016) E Grubu’nda oynanan son maçlarla turnuvada ilk tur maçları geride kaldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2016 macerası, İtalya’nın İrlanda Cumhuriyeti’ne 1-0 yenilmesiyle birlikte sona ermiş oldu.

Grubunda Çek Cumhuriyeti’ni 2-0 deviren Türkiye, 3 puan ve -2 averajla grup etabını tamamlamıştı. Ay-yıldızlıların gruptan çıkması için iki ihtimal vardı.



Macaristan’ın Portekiz’i yenmesi durumunda millilerimiz Euro 2016 macerasına devam edecekti. Macarlar, Portekiz’le 3-3 berabere kalınca gözler İtalya-İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç-Belçika maçlarına çevrildi.



Türkiye’nin bir sonraki rotasışimdi 2018 Dünya Kupası olacak. Kırmızı beyazlılar Rusya’da düzenlenecek olan Dünya Kupası öncesinde eleme grubunda Finlandiya, Hırvatistan, İzlanda, Kosova ve Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.