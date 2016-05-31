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Spor

2016 Avrupa Şampiyonası maç programı ve maç saatleri

Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 6 grupta 24 maç oynanacak. İşte gruplarda oynanacak maçlar ve maç tarihleri

31 Mayıs 2016 20:29

Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları evsahibi Fransa ve Romanya karşılaşması ile başlayacak.

Milli Takım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden katılacağı 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçı ise 12 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Hırvatistan ile olacak.

 

2016 Avrupa Şampiyonası maç programı

 

A Grubu

 

10-06-16
Saat: 22.00 Fransa - Romanya

11-06-16
Saat: 16:00 Arnavutluk - İsviçre

15-06-16
Saat: 19:00 Romanya - İsviçre

15-06-16
Saat: 22:00 Fransa - Arnavutluk

19-06-16
Saat: 22:00 İsviçre - Fransa

19-06-16
Saat: 22:00 Romanya - Arnavutluk

 

B Grubu

 

11-06-16
Saat: 19:00  Galler - Slovakya

11-06-16
Saat: 22:00  İngiltere - Rusya

15-06-16
Saat: 16:00 Rusya - Slovakya

16-06-16
Saat: 16:00 İngiltere - Galler

20-06-16
Saat: 22:00  Rusya - Galler

20-06-16
Saat: 22:00 Slovakya - İngiltere

 

C Grubu

 

12-06-16
Saat: 19:00 Polonya - Kuzey İrlanda

12-06-16
Saat: 22:00 Almanya - Ukrayna

16-06-16
Saat: 19:00 Ukrayna - Kuzey İrlanda

16-06-16
Saat: 22:00 Almanya - Polonya

21-06-16
Saat: 19:00 Kuzey İrlanda - Almanya

21-06-16
Saat: 19:00 Ukrayna - Polonya

 

D Grubu

 

12-06-16
Saat: 16:00 Türkiye - Hırvatistan

13-06-16
Saat: 16:00 İspanya - Çek Cumhuriyeti

17-06-16
Saat: 19:00 Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan

17-06-16
Saat: 22:00 İspanya - Türkiye

21-06-16
Saat: 22:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye

21-06-16
Saat: 22:00 Hırvatistan - İspanya

 

E Grubu

 

13-06-16
Saat: 19:00 İrlanda Cumhuriyeti - İsveç

13-06-16
Saat: 22:00 Belçika - İtalya

17-06-16
Saat: 16:00 İtalya - İsveç

18-06-16
Saat: 16:00 Belçika - İrlanda Cumhuriyeti

22-06-16
Saat: 22:00 İsveç - Belçika

22-06-16
Saat: 22:00 İtalya - İrlanda Cumhuriyeti

 

F Grubu

 

14-06-16
Saat: 19:00 Avusturya - Macaristan

14-06-16
Saat: 22:00 Portekiz - İzlanda

18-06-16
Saat: 19:00 İzlanda - Macaristan

18-06-16
Saat: 22:00 Portekiz - Avusturya

22-06-16
Saat: 19:00 İzlanda - Avusturya

22-06-16
Saat: 19:00 Macaristan - Portekiz

 

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