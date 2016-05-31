2016 Avrupa Şampiyonası maç programı ve maç saatleri

Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçları evsahibi Fransa ve Romanya karşılaşması ile başlayacak.
Milli Takım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden katılacağı 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçı ise 12 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Hırvatistan ile olacak.
2016 Avrupa Şampiyonası maç programı
A Grubu
10-06-16
Saat: 22.00 Fransa - Romanya
11-06-16
Saat: 16:00 Arnavutluk - İsviçre
15-06-16
Saat: 19:00 Romanya - İsviçre
15-06-16
Saat: 22:00 Fransa - Arnavutluk
19-06-16
Saat: 22:00 İsviçre - Fransa
19-06-16
Saat: 22:00 Romanya - Arnavutluk
B Grubu
11-06-16
Saat: 19:00 Galler - Slovakya
11-06-16
Saat: 22:00 İngiltere - Rusya
15-06-16
Saat: 16:00 Rusya - Slovakya
16-06-16
Saat: 16:00 İngiltere - Galler
20-06-16
Saat: 22:00 Rusya - Galler
20-06-16
Saat: 22:00 Slovakya - İngiltere
C Grubu
12-06-16
Saat: 19:00 Polonya - Kuzey İrlanda
12-06-16
Saat: 22:00 Almanya - Ukrayna
16-06-16
Saat: 19:00 Ukrayna - Kuzey İrlanda
16-06-16
Saat: 22:00 Almanya - Polonya
21-06-16
Saat: 19:00 Kuzey İrlanda - Almanya
21-06-16
Saat: 19:00 Ukrayna - Polonya
D Grubu
12-06-16
Saat: 16:00 Türkiye - Hırvatistan
13-06-16
Saat: 16:00 İspanya - Çek Cumhuriyeti
17-06-16
Saat: 19:00 Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan
17-06-16
Saat: 22:00 İspanya - Türkiye
21-06-16
Saat: 22:00 Çek Cumhuriyeti - Türkiye
21-06-16
Saat: 22:00 Hırvatistan - İspanya
E Grubu
13-06-16
Saat: 19:00 İrlanda Cumhuriyeti - İsveç
13-06-16
Saat: 22:00 Belçika - İtalya
17-06-16
Saat: 16:00 İtalya - İsveç
18-06-16
Saat: 16:00 Belçika - İrlanda Cumhuriyeti
22-06-16
Saat: 22:00 İsveç - Belçika
22-06-16
Saat: 22:00 İtalya - İrlanda Cumhuriyeti
F Grubu
14-06-16
Saat: 19:00 Avusturya - Macaristan
14-06-16
Saat: 22:00 Portekiz - İzlanda
18-06-16
Saat: 19:00 İzlanda - Macaristan
18-06-16
Saat: 22:00 Portekiz - Avusturya
22-06-16
Saat: 19:00 İzlanda - Avusturya
22-06-16
Saat: 19:00 Macaristan - Portekiz