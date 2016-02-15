All-Star maçında 369 sayı ile tarihi rekor

2016 NBA All-Star maçında Batı Karması, Doğu Karması 196-173 yenerken, üretilen 369 sayı bu organizasyonun tarihinde bir rekor oldu. Dakikada 7,7 sayının üretildiği karşılaşmada Kobe Bryant son kez forma giydi. MVP ödülünü de 31 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 5 top çalma ile Russell Westbrook üst üste 2. kez kazandı.

Maça Doğu daha etkili başlarken, Batı'nın üçlük çizgisinin gerisinden 14'te 1 atması sonucu 43-40 önde geçti. İkinci çeyrekte Chris Paul'ün asistleriyle Batı daha iyi oynamaya başladı. Özellikle, Anthony Davis'e yaptığı asistlerle skorda öne geçen Batı, All-Star tarihinin ilk yarı skorunun kırıldığı devreyi 92-90 önde geçti. Üçüncü çeyrekte Doğu'nun isabetsiz şutları sonucu fark giderek artmaya başladı. Batı, son çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi. Son çeyrekte fark 20 sayılara kadar çıktı. Maçın bitimine 1 dakika kala Kobe Bryant, ayakta alkışlar ve tezahüratlarla 18'inci ve son kez bulunduğu All-Star'a veda etti. Maçın galibi 23 sayı farkla Batı oldu. All-Star maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü üstüste ikinci kez Russell Westbrook aldı. Westbrook, Bob Pettit'in 1958 ile 1959 yıllarında üstüste almasının ardından bunu başaran ilk oyuncu oldu. Westbrook, maçı 31 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 5 top çalma ile oynadı.

Doğu'da Paul George 41 sayı atarak, Wilt Chamberlain'in 42 sayılık All-Star maçı rekoruna çok yaklaştı ancak 1 basketle kaçırdı.

Son All-Star maçına çıkan Kobe Bryant, 25.49 dakika sahada kaldı ve 5'te 1 üçlük ile birlikte 11'de 4 saha içi şut, 2'de 1 serbest atış ile 10 sayı, 6 ribaunt,7 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamladı.