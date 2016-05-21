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2016-2017 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül'de başlayacak. 9 Haziran 2017'de sona erecek

21 Mayıs 2016 19:34

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılı, 19 Eylül'de başlayacak. 9 Haziran 2017'de sona erecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin bakanlıkça hazırlanıp illere gönderilen genelgeye göre, yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2017'de yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat'ta başlayacak. 9 Haziran 2017'de sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017'de başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içinde derslerle eş zamanlı olarak yapılacak.

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