2015'te Türkiye'den Yunanistan'a 844 bin mülteci gitti

Birleşmiş Milletler’in mülteci örgütü UNHCR, 2015’in başından bu yana deniz yoluyla Avrupa’ya gelen göçmen ve mülteci sayısının bir milyonu aştığını açıkladı.

Örgüte göre, bir milyon 573 kişinin yüzde 80’inden fazlası, çoğu Midilli üzerinden olmak üzere Yunanistan’a geldi. Türkiye’den Yunanistan’a 844 bin kişi gitti. 150 binden fazla kişinin de Libya’dan Akdeniz’i geçerek İtalya’ya gittiği açıklandı.

En büyük göçmen krizi

Bunun Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük göçmen krizi olduğu belirtiliyor. 2014’te Avrupa’ya deniz yoluyla gelen göçmen ve mültecilerin sayısı 216 binin biraz üzerindeydi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin internet sitesinde yer alan raporda, “Giderek daha fazla sayıda göçmen ve mülteci Avrupa’ya ulaşmak için denize çıkmaya elverişsiz tekneler ve plastik botlarla risk alıyor. Bu tehlikeli geçişe girişenlerin büyük çoğunluğu uluslararası korumaya muhtaç, savaştan, şiddetten ve baskıdan kaçan insanlar” denildi.

Örgüte göre Akdeniz’i bu yolla geçenlerin yüzde 49’u Suriyeli, yüzde 21’i de Afgan. Bu yıl içinde denizde ölen ya da kaybolan insanların sayısı 3.735.