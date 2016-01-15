2015'te Türkiye'de 1599 Suriyeli iş kurdu

Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,13 artış, kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,96 azalış oldu. Ayrıca 2015 yılında kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4 bin 729 oldu. Bu şirketlerin bin 599’u Suriye, 330’u Alman, 304’ü Irak ortaklı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Aralık ayında kurulan kapanan şirket istatistiklerine göre 2015 yılında kurulan şirket sayısı, 2014 yılına göre yüzde 15,58 arttı. Kooperatif sayısı yüzde 8,36 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 30,70 oranında azaldı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 13,48, kooperatif sayısı yüzde 12,80 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,94 azaldı.

Aralıkta hangi illerden yeni şirket çıkmadı?

2015 Aralık ayında Gümüşhane ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 yılı Aralık ayında kurulan toplam 6 bin 215 şirket ve kooperatifin yüzde 77,28’i limited şirket, yüzde 21,13’ü anonim şirket, yüzde 1,56’ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,44’ü İstanbul, yüzde 11,52’si Ankara, yüzde 6,92’si İzmir’de kuruldu.

Bu ay Gümüşhane ve Ardahan illerinde şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2015 yılında Gümüşhane’de 19 şirket kurulmuş 4 şirket kapandı, Ardahan’da ise 23 şirket kurulmuş 1 şirket kapandı.

2015 Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 49,76 oranında arttı.

2015 yılında toplam 67 bin 622 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu yılda kurulan toplam 53 bin 697 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 47,31’ini, 12 bin 991 anonim şirket ise yüzde 52,67’sini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 49,76 oranında arttı. 2015 Aralık ayında bin 755 şirket ve kooperatif ile bin 802 gerçek kişi ticari işletmesi ticaret sektöründe kuruldu.

2015 Aralık ayında kurulan 97 kooperatifin 61’i Konut Yapı Kooperatifi oldu. Aralık ayında 422 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. Aralık ayında kurulan 422 yabancı ortak sermayeli şirketin 170’i Suriye, 30’u Irak, 27’si İran ortaklı olarak kuruldu.

2015 yılında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 4.729 oldu. Bu şirketlerin 1.599’u Suriye, 330’u Alman, 304’ü Irak ortaklı. Kurulan 4 bin 729 yabancı ortak sermayeli şirketin 714’ü anonim, 4.015’i limited şirket. Bu şirketlerin 1.736’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 583’ü imalat ve 574’ü inşaat sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 86,24’ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.