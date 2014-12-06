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Spor

2015'te İzmir'de 4 ay at yarışı yok

At yarışlarına büyük ilgisi olan İzmir halkı, havaların en iyi olduğu dönemlerde bu büyük keyiflerinden 4 ay mahrum kalacak

06 Aralık 2014 19:26

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı at yarışları programında İzmir yer almadı. İstanbul Veliefendi'den sonra Türkiye'nin ikinci büyük yarış merkezi olan İzmir'de 2015 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yarışlar yapılamayacak.

At yarışlarında 2015 yılı programı belli oldu. Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı’nca teşekkül ettirilen program kurulu tarafından belirlenen programdaki en önemli detay İstanbul’un ardından yarışçılığın ikinci merkezi sayılan İzmir’de 4 ay yarışların yapılamayacak olması...

Hürriyet gazetesinden Adil Demirçubuk’un haberine göre, İzmir’deki emektar Şirinyer Hipodromu’nda yapılacak bakım nedeniyle Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yarışlar yapılamayacak.

Yarışlara büyük ilgisi olan İzmir halkı, havaların en iyi olduğu dönemlerde bu büyük keyiflerinden 4 ay mahrum kalacak.

İzmir’deki yarışların yerine Şanlıurfa ve Kocaeli yarışlarının sayısı artırılıp, programa dahil edildi. İstanbul kış yarışları da haftada iki güne çıkarıldı. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda ise 11 ay yarış yapılacak.

 

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