2015'te Irak'ta en az 31 gazeteci öldürüldü

Irak Basın Özgürlüğü Savunma Cemiyeti'nin verilerine göre, bu yıl ülkede 31 gazeteci IŞİD ve diğer silahlı örgütler tarafından öldürüldü.

Radikal'de yer alan habere göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Basın Özgürlüğü Savunma Cemiyeti’nin yayınladığı 2015 yılı raporunda, 31 gazetecinin IŞİD ve diğer silahlı örgütler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Kayıplara karışan 10 gazetecinin durumları hakkında da bilgi alınamıyor.

Rapora göre, 2015 yılı içerisinde 235 gazeteci de darp, malzemelerine el koyma, çekimden men, tutuklama, tehdit, imaj bozma, suikast ve kaçırma olayları gibi çeşitli ihlâllere maruz kaldı.

Irak Gazeteciler Sendikası da, 2014 yılında 14 gazetecinin IŞİD ve diğer silahlı örgütler tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.