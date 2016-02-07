2015'te iki kamyon altın bozduruldu



Fiyatlardaki dalgalanma ile altını bırakıp konut ve dövize yönelen yatırımcı, 2015'te yaklaşık 5,6 milyar, yani taşıma ağırlığı 30 tona kadar çıkan kamyonlarla 2 kamyon altın bozdurdu.



Vatan'da yer alan habere göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre 2014 sonu itibariyle bankalardaki altın mevduatı 16 milyar 250 milyon lira olarak gerçekleşti. Ancak altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıların başka yatırım araçlarına yönelmesine sebep oldu.



Böylece 2015 aralık sonu itibariyle bankalardaki altın mevduatı hesapları 10 milyar 624 milyon liraya geriledi. Bu rakam, bir yıl boyunca gerçekleşen işlemlere göre 2015'te altının ortalama gram fiyatı 102,4 lira olarak baz alındığında, 54,94 ton altına denk geliyor.



Yani yatırımcı, taşıma ağırlığı 30 tona kadar çıkan kamyonlarla 2015'te yaklaşık ''2 kamyon'' altın bozdurdu. Uzmanlar 2015 yılında altından çıkan yatırımcının bu birikimini konut ve dövize yönlendirdiğini belirtiyor. Zira geçen yıl yüzde 10,6 artışla 1 milyon 289 bin 320'ye ulaşan konut satış adedinde Cumhuriyet tarihinin satış rekoru kırılırken, bankalardaki döviz tevdiat hesapları da 1 yılda 124 milyar 307 milyon liralık artış gösterdi.



Son 7-8 yılın en sürpriz yatırım aracı



İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, altında şu anda alım değil, satım için fırsat bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Altın bir yatırım aracı, inmesi de çıkması da normal ama yatırımcılara en büyük tavsiyem sepetlerinde illaki altın bulunsun. Son 7-8 yılın en sürpriz yatırım aracı altın, hala sürprizlerine devam ediyor, nereye gideceğini de kestiremiyoruz." Bazı altın ve para piyasaları uzmanlarının bu yıl altının gram fiyatının 120 liraya çıkacağı öngörüsünün bulunmasına ilişkin soru üzerine de Halaç, "Altında her şey mümkün" dedi.







İş Yatırım Bankacılık Analisti Kutluğ Doğanay ise altın fiyatlarının gerilediği ortamda yatırımcıların kar satışı yapıp otomobil ve konut tüketimine yönelmiş olabileceğini söyledi. Bazılarının da döviz piyasalarındaki oynaklıktan faydalanmak için yatırımlarını bu alana kaydırmış olabileceğini aktaran Doğanay, "Borç ödemeleri için de kullanılan bir kısım vardır muhakkak" diye konuştu.