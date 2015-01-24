'Genel seçimde Demirtaş İstanbul 1. Bölge'den, Buldan 3. Bölge'den aday olacak'

Habertürk gazetesi yazarı Ruşen Çakır bugünkü (24 Ocak 2015) köşesinde HDP'nin nasıl bir seçim stratejisi uygulayacağını yazdı. HDP kaynaklarıyla görüşen yazar, aldığı son bilgileri okurlarıyla paylaştı.

Ruşen Çakır, “Parti içinden kaynaklarımdan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın İstanbul 1. Bölge'den (Anadolu yakası), Pervin Buldan'ınsa 3. Bölge'den (Bakırköy ve çevresi) birinci sıra adayı olmalarının kesinleşmek üzere olduğunu öğrendim. Hem Batı'daki Kürt seçmeni iyice HDP'ye çekmek, hem de Çankaya seçimlerinde Demirtaş'ı tercih etmiş seçmenleri kaybetmemek için bu tür isimlerin isabetli bir tercih olacağı açık. HDP'nin amacı, bu tür güçlü isimlerle örneğin İstanbul'daki seçim bölgelerinden en az üçer milletvekili çıkarabilmek” dedi.

Çakır yazısında, “Buna karşılık HDP'nin Kürt hareketi dışındaki bileşenlerinden birçok ismin Batı'dan ziyade bölgeden aday gösterilmesi düşünülüyor. Bu, Kürt seçmenin çok sayıda Kürt olmayan milletvekilini (tabii baraj aşılırsa) kendisini temsil etmesi için Ankara 'ya yollayacağı anlamına gelecek. HDP'liler, eğer Kadir İnanır örneğinde olduğu gibi, ülke çapında tanınan bazı isimleri ikna edebilirlerse bölgeden kazanması kesin yerlerden aday göstermeyi, bu yolla diğer seçim bölgelerinde Kürt olmayan ve partilerine soğuk basan kesimlerden de oy alabilmeyi planlıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Ruşen Çakır, "HDP listelerinde akademiden de isimler göreceğe benziyoruz ki Prof. Mithat Sancar'ın muhtemelen Mardin'den adaylığının kesinleştiği söyleniyor" görüşünü dile getirdi.

Ruşen Çakır’ın Habertürk gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan, “Demirtaş İstanbul 1. Bölge birinci sıra adayı” başlıklı yazısı şöyle:

‘Demirtaş İstanbul 1. Bölge birinci sıra adayı’

"HDP, Çankaya seçimlerinde ulaşılan yüzde 9.7'yi muhafaza edip üstüne çıkma yolunda özellikle Batı'ya ve büyükşehirlere yönelik strateji ve taktiklere ağırlık veriyor. Zira bölgeden ne kadar oy alırsa alsın, büyükşehirlerde belli bir oranı yakalayamaması halinde HDP'nin barajı geçmesi hayal olur. Bu noktada HDP'nin önceliği İstanbul ile İzmir'e vereceği ve bu illerdeki seçim bölgelerinde Kürt siyasi hareketinden gelen yüksek profilli isimleri aday göstereceği söyleniyor.

Demirtaş 1. Bölge'den aday olacak

Parti içinden kaynaklarımdan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın İstanbul 1. Bölge'den (Anadolu yakası), Pervin Buldan'ınsa 3. Bölge'den (Bakırköy ve çevresi) birinci sıra adayı olmalarının kesinleşmek üzere olduğunu öğrendim. Hem Batı'daki Kürt seçmeni iyice HDP'ye çekmek, hem de Çankaya seçimlerinde Demirtaş'ı tercih etmiş seçmenleri kaybetmemek için bu tür isimlerin isabetli bir tercih olacağı açık. HDP'nin amacı, bu tür güçlü isimlerle örneğin İstanbul'daki seçim bölgelerinden en az üçer milletvekili çıkarabilmek.

Buna karşılık HDP'nin Kürt hareketi dışındaki bileşenlerinden birçok ismin Batı'dan ziyade bölgeden aday gösterilmesi düşünülüyor. Bu, Kürt seçmenin çok sayıda Kürt olmayan milletvekilini (tabii baraj aşılırsa) kendisini temsil etmesi için Ankara 'ya yollayacağı anlamına gelecek. HDP'liler, eğer Kadir İnanır örneğinde olduğu gibi, ülke çapında tanınan bazı isimleri ikna edebilirlerse bölgeden kazanması kesin yerlerden aday göstermeyi, bu yolla diğer seçim bölgelerinde Kürt olmayan ve partilerine soğuk basan kesimlerden de oy alabilmeyi planlıyorlar.

Bu seçimler öncesi HDP listelerinden aday gösterileceği söylenen çok isim var. Daha önce AKP dahil başka partilerde siyaset yapmış, milletvekili olmuş birkaç kişiyi HDP adayı olarak görürsek şaşırmamak lazım. HDP'nin ayrıca, geçen seçimlerde Altan Tan örneğinde olduğu gibi, muhafazakâr kimliğiyle bilinen (Kürt olmayan) bazı isimleri de aday göstermesi söz konusu. Son olarak, HDP listelerinde akademiden de isimler göreceğe benziyoruz ki Prof. Mithat Sancar'ın muhtemelen Mardin'den adaylığının kesinleştiği söyleniyor."

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