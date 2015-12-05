2015'te Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 98 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun, “Ocak-Ekim 2015 insan hakları raporuna göre, 7 Ekim 2015 tarihi itibariyle Türkiye cezaevlerinde 3’ü imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü 25 gazeteci tutuklu veya hükümlü bulunuyor.

2015 yılında çatışma ortamında 23 sivil hayatını kaybetti. 2011 yılında 15.562 internet sitesine erişim engellenirken bu 2015'de 96.980 oldu. TCK'nin cumhurbaşkanına hakaret sucunu düzenleyen 299. maddeden 98 gözaltı yapıldı. halen 2'si tutuklu olmak üzere 66 yargılama var.

CHP'nin insan hakları raporu tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz.