LGBT dostu 25 marka

Dünyadaki tek eşcinsel temalı kanalı LOGO, 2015'teki LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) dostu markaları sıraladı. Listede başı Google çekerken, GAP, Coca Cola gibi dünya markaları da bulunuyor.
GZone’un haberine göre yapılan bu liste, sosyal medya üzerindeki kampanyalar, eşcinsel mecralarda yer alma sıklıkları ve LGBT bireyler tarafından tüketilme oranı göz önünde bulundurularak oluşturuldu.
1- Google
2- Johnson Johnson
3- Well Fargo
4- Marriott
5- GAP
6- E. & J. Gallo Winery
7- Hilton Worldwide
8- Anheuser-Busch
9- Coca Cola
10- General Motors
11- Unilever
12- AT & T
13- P & G
14- TD Bank
15- American Airlines
16- Diageo
17- Bank of America
18- Hyatt
19- MillerCoors
20- Mondelez
21- JPMorganChase
22- General Mills
23- Brown-Forman
24- Kimpton
25- Starwood