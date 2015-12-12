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Dünya

LGBT dostu 25 marka

Listede Google birinci sırada yerini aldı

12 Aralık 2015 14:41

Dünyadaki tek eşcinsel temalı kanalı LOGO,  2015'teki LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel) dostu markaları sıraladı. Listede başı Google çekerken, GAP, Coca Cola gibi dünya markaları da bulunuyor.

GZone’un haberine göre yapılan bu liste, sosyal medya üzerindeki kampanyalar, eşcinsel mecralarda yer alma sıklıkları ve LGBT bireyler tarafından tüketilme oranı göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

1- Google

2- Johnson Johnson

3- Well Fargo

4- Marriott

5- GAP

6- E. & J. Gallo Winery

7- Hilton Worldwide

8- Anheuser-Busch

9- Coca Cola

10- General Motors

11- Unilever

12- AT & T

13- P & G

14- TD Bank

15- American Airlines

16- Diageo

17- Bank of America 

18- Hyatt

19- MillerCoors

20- Mondelez

21- JPMorganChase

22- General Mills

23- Brown-Forman

24- Kimpton

25- Starwood

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