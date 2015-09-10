2015'in ikinci çeyreğinde büyüme rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ikinci çeyreğinde GSYH büyümesi yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

CNBC-e anketinde büyümenin yüzde 3,3 olması bekleniyordu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 artış kaydetti. İlk çeyrek büyümesi yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e revize edildi.

Tüketim yüzde 5,6 arttı

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, yüzde 5,6’lık artışla 21 milyar 39 milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2’lik artışla 3 milyar 515 milyon TL olarak gerçekleşti. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, yüzde 9,7’lik artışla 8 milyar 281 milyon TL oldu.

İhracat yüzde 2,1 azaldı

Mal ve hizmet ihracatı, yüzde 2,1’lik azalışla 8 milyar 394 milyon TL oldu. Mal ve hizmet ithalatı, yüzde 1,6’lık artışla 9 milyar 128 milyon TL olarak gerçekleşti.