2015'in en değerli markası Apple

Forbes dergisi, 2015 yılı "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesini açıkladı. Dünya teknoloji devi Apple, 145,3 milyar dolarlık değeriyle listenin birinci sırasına yerleşirken, Apple'ı Microsoft ve Google takip etti.

Teknoloji firmalarının yoğunlukta olduğu listenin ilk 10'da, Coca Cola ve Mc Donald's da bulunuyor.

Forbes'un listesine göre, en değerli ilk 10 markası şu şekilde:

1. Apple (145,3 milyar Dolar)

2. Microsoft (69,3 milyar Dolar)

3. Google (65,6 milyar Dolar)

4. Coca Cola (56 milyar Dolar)

5. IBM (49,8 milyar Dolar)

6. McDonald's (39,5 milyar Dolar)

7. Samsung (37,9 milyar Dolar)

8. Toyota (37,8 milyar Dolar)

9. General Electric (37,5 milyar Dolar)

10. Facebook (36,5 milyar Dolar)