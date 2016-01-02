T24 LogoT24 Logo
Gündem

2015 Türkiyeli Yahudiler için nasıl geçti?

Edirne Sinagogu restore edildi; Hanuka Bayramı kutlaması gerçekleştirildi

02 Ocak 2016 12:08

2015 senesi Türkiye’de yaşayan yahudiler için ‘ilk’lerin yılı olarak kayda geçti. İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Musevi bayramının kutlanması, Yahudiler için en önemli olay olarak akıllarda kaldı.

Şalom gazetesinin derlemesine göre 2015 yılında yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

 

Holokost, Ankara'da anıldı 

 27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında, bu yıl ilk kez Ankara’da bir anma töreni düzenlendi. Bilkent Üniversitesinde gerçekleşen kalabalık katılımlı törende, dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek bir konuşma yaptı. Ancak Çiçek’in, konuşmasında İsrail-Filistin meselesini gündeme getirmesi tepkilere neden oldu. Auschwitz’in kurtuluşunun 70. yıldönümü sebebiyle Polonya’da yapılan özel törene de Türkiye, dönemin  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile katıldı. 

 

Edirne Sinagogu, restore edildi 

Sadece ön cephesi ayakta kalan, tarihi Büyük Edirne Sinagogunun 2010’da başlayan restorasyon çalışmaları sona erdi. Sinagog 26 Mart’ta, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da katıldığı, binden fazla kişinin hazır bulunduğu tarihi bir törenle yeniden açıldı. Edirne Sinagogu hem ibadet, hem de sanatsal etkinlikler için kapılarını açık tutmaya devam ediyor. 

 

Hanuka Bayramı

Şalom, yaşanan bu dört gelişmeden yola çıkarak ‘Türk Yahudileri açısından 2015 yılında yaşanan en önemli gelişme hangisiydi?’ diye sordu. Twitter’da yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57’si Hanuka kutlamasını ‘en önemli’ olarak nitelendirirken, yüzde 29 Edirne Sinagogunun açılışını seçti. Yüzde 10, Ankara’daki Holokost anma töreninin en önemli olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 4’ü de Struma kurbanları için düzenlenen töreni seçti. 

 

Struma Faciası kurbanlarına ilk resmi tören

  2. Dünya Savaşı’nın trajedilerinden biri olan Struma gemisinin kurbanları, Türkiye’de ilk kez resmi bir törenle anıldı. 24 Şubat’ta, Sepetçiler Kasrındaki törene dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katıldı. Çelik konuşmasında, “Bu acı sadece Musevi Cemaati’nin değil, hepimizin ortak acısıdır” dedi. 

 

Ortaköy mezarında Hanuka kutlaması

Bu yıl Türk Yahudileri ilk kez, dünyanın diğer birçok şehrinde olduğu gibi, kamuya açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. 13 Aralık akşamı, Ortaköy Meydanında, Beşiktaş Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı, Türk Musevi Cemaati ile birlikte düzenlediği Hanuka kutlaması akıllarda uzun süre yer edecek renkli görüntülere sahne oldu.

ETİKETLER

şalomtürkiyeli yahudiler2015nasıl geçtiönemli gelişmeleryahudi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24