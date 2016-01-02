2015 Türkiyeli Yahudiler için nasıl geçti?

2015 senesi Türkiye’de yaşayan yahudiler için ‘ilk’lerin yılı olarak kayda geçti. İbrani takvimine göre Kislev'in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Musevi bayramının kutlanması, Yahudiler için en önemli olay olarak akıllarda kaldı.

Şalom gazetesinin derlemesine göre 2015 yılında yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

Holokost, Ankara'da anıldı

27 Ocak Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü kapsamında, bu yıl ilk kez Ankara’da bir anma töreni düzenlendi. Bilkent Üniversitesinde gerçekleşen kalabalık katılımlı törende, dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek bir konuşma yaptı. Ancak Çiçek’in, konuşmasında İsrail-Filistin meselesini gündeme getirmesi tepkilere neden oldu. Auschwitz’in kurtuluşunun 70. yıldönümü sebebiyle Polonya’da yapılan özel törene de Türkiye, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile katıldı.

Edirne Sinagogu, restore edildi

Sadece ön cephesi ayakta kalan, tarihi Büyük Edirne Sinagogunun 2010’da başlayan restorasyon çalışmaları sona erdi. Sinagog 26 Mart’ta, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın da katıldığı, binden fazla kişinin hazır bulunduğu tarihi bir törenle yeniden açıldı. Edirne Sinagogu hem ibadet, hem de sanatsal etkinlikler için kapılarını açık tutmaya devam ediyor.

Hanuka Bayramı

Şalom, yaşanan bu dört gelişmeden yola çıkarak ‘Türk Yahudileri açısından 2015 yılında yaşanan en önemli gelişme hangisiydi?’ diye sordu. Twitter’da yapılan ankette, katılımcıların yüzde 57’si Hanuka kutlamasını ‘en önemli’ olarak nitelendirirken, yüzde 29 Edirne Sinagogunun açılışını seçti. Yüzde 10, Ankara’daki Holokost anma töreninin en önemli olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 4’ü de Struma kurbanları için düzenlenen töreni seçti.

Struma Faciası kurbanlarına ilk resmi tören

2. Dünya Savaşı’nın trajedilerinden biri olan Struma gemisinin kurbanları, Türkiye’de ilk kez resmi bir törenle anıldı. 24 Şubat’ta, Sepetçiler Kasrındaki törene dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik katıldı. Çelik konuşmasında, “Bu acı sadece Musevi Cemaati’nin değil, hepimizin ortak acısıdır” dedi.

Ortaköy mezarında Hanuka kutlaması

Bu yıl Türk Yahudileri ilk kez, dünyanın diğer birçok şehrinde olduğu gibi, kamuya açık bir meydanda Hanuka Bayramı kutladı. 13 Aralık akşamı, Ortaköy Meydanında, Beşiktaş Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı, Türk Musevi Cemaati ile birlikte düzenlediği Hanuka kutlaması akıllarda uzun süre yer edecek renkli görüntülere sahne oldu.