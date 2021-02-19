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Dünya

2015 Nükleer Anlaşması: ABD, AB'nin ev sahipliği yapacağı müzakerelere katılmayı kabul etti; Tahran henüz dönüş yapmadı

19 Şubat 2021 08:01

T24 Dış Haberler

ABD, Avrupa Birliği'nin ev sahipliğinde İran'la 2015 Nükleer Anlaşması'na dönüşü müzakere etmek için masaya oturmayı kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, AB yüksek temsilcisinin kendileriyle birlikte İran ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın imzacısı olan diğer 5 ülkeyle masaya oturulması için yaptığı teklifi kabul edeceklerini ifade etti. Anlaşma, yaptırımların kaldırılması karşısında İran'ın nükleer programına sert kısıtlamalar getiriyordu. 

Tahran henüz yeri ve zamanı belli olmayan müzakerelere katılıp katılmayacağı ile ilgili bir açıklama yapmadı. 

ABD, kendi delegasyonuna 6 yıl önce anlaşmanın hazırlanmasında rol oynayan özel temsilci Rob Malley'in liderlik edeceğinin sinyalini verdi.

Donald Trump, 2018 yılında ABD'yi Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan çekmiş ve İran'a tekrar yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. İran, daha sonra anlaşmanın taahhütlerini kademeli olarak ihlal etmeye başladı.

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