'2015 Kıbrıs için çözüm yılı olmayacak'



Yunanistan'da yeni hükümetin göreve başlamasının ardından Türk ve Yunan dışişleri bakanları ilk kez bir araya geliyor. Ankara; iki günlük bir resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın Kıbrıs konusunda ‘daha aktif’ olmasını istiyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias’ın Türkiye ziyareti; sadece Türkiye tarafından tanınan KKTC’de Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Mustafa Akıncı’nın Ankara ziyaretinin hemen ardından gerçeklemesi açısından da dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığına seçildiğinde “Hep yavru vatan olmak istemiyoruz” mesajıyla Ankara’da siyasi gerilim konusu olan Akıncı, başkenti ziyaretinin ardından Kıbrıs’ta çözüm için Türk tarafı kadar Rum tarafının da istekli olması gerektiğine dikkat çekmişti. Akıncı’nın ziyareti sırasında 2015’in Kıbrıs’ta çözüm yılı olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, taraflara “Sorumluluklarınızı yerine getirin” çağrısında bulunmuştu.

Akıncı’nın Ankara ziyaretinin ardından Kıbrıs konusunda yaşanan yoğun diplomasi trafiğinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Öyle ki; KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum lider Anastasiadis’la görüştüğü gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias da Türkiye’yi ziyaret ediyor. Türkiye ziyaretine İstanbul’dan başlayan Kotzias, İstanbul’da Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşüp Ankara’nın konuğu olacak.

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ziyaretle ilgili olarak Deutsche Welle’nin sorularını yanıtlarken, “Ziyaret; Yunanistan’da yeni hükümetin göreve başlamasının ardından dışişleri bakanları düzeyinde kurulan ilk resmi temas olması açısından önem taşıyor. İkili ilişkiler da gündemde olacak ama elbette ki Kıbrıs sorununu daha detaylı bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Yunanistan’a bu konuda mesajımız çok net. Daha net, kararlı ve aktif politika istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözümü uzamasın diyoruz” mesajına vurgu yapıyor.

“Kısa vadede zor”

Kıbrıs için hızlanan diplomasi trafiği sonuç verir mi? Çözüm mümkün mü? Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’ndan Mustafa Kutlay çalışmalarında daha çok Yunanistan ve Kıbrıs konusuna ağırlık veren bir isim. Kutlay, Deutsche Welle’nin sorularını yanıtlarken “Kıbrıs’ta kısa vadede çözüm beklemek zor” diyor ve “Çünkü sorunun çözümü tek taraflı değil. Rum tarafının da, AB’nin de soruna aktif olarak müdahil olması gerekir. Ancak böyle bir politika ne yazık ki ortada yok” diyor. Kutlay, Kotzias’ın ziyareti, Akıncı-Anastasiadis görüşmesi ve liderlerin verdiği olumlu mesajların Kıbrıs konusunun gündemde tutulması açısından yararlı olabileceğini ancak kısa vadede bu hareketlilikten somut bir açılım beklenmesinin doğru olmayacağını söylüyor.

Türkiye’nin Yunanistan’daki Syriza hükümeti ile daha tam anlamıyla tanışmadığını belirten Kutlay, Kotzias’ın ziyaretinin ikili ilişkilerin ilerlemesi için bir fırsat olarak görülebileceğini dile getiriyor. Kutlay, yine de Türkiye açısından bu ziyaretin ‘çok yeni açılımları’ beraberinde getirmesinin mümkün olmadığının unutmamasını istiyor. Kutlay, “İkili ilişkilerin geriye gitmesi için bir gerekçe yok ama daha ileriye gitmesi için de bir motivasyon yok. Syriza hükümeti daha çok kendi ekonomik sorunlarını çözmeye ve bu sırada da Avrupalı ortaklarıyla yaşadığı sorunlardan kurtulmaya odaklanmış durumda. Bu yüzden Ankara-Atina ilişkileri önümüzdeki dönem çok da konuşulan bir ilişki olmayacaktır. Kotzias’ın ziyareti; güven tazelemek ve ortak çalışma isteğinin gösterilmesi açısından değerlendirilebilir” diyor.

“Rutin ilişkiler”

Emekli Büyükelçi Osman Korutürk de, Kotzias’ın ziyaretiyle ilgili DW’ye değerlendirmede bulunurken “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015’in Kıbrıs’ta çözüm yılı olacağını söyleyerek hata etmiştir. Kıbrıs sorununda bir ilerleme beklemek yanlış olur. Çünkü henüz AB; sorunun çözümü için her iki tarafa da sorumluluklar düştüğünü açıkça ilan edememiştir. Türkiye de; AB’nin güvenini kazanacak söylem ve tavırdan uzak kalmıştır” yorumu yapıyor. Nikos Kotzias’ın ziyaretinin “Yunan hükümetinin kurulmasının ardından dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret” olma niteliğinden öte gidemeyeceğini öne süren Korutürk “Rutin ilişkiler, rutin ziyaretler olarak görüyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı ile ‘yavru vatan’ polemiği yaşayan, Kıbrıs sorunundaki gerçekleri açıklıkla dile getirmekten uzak duran Ankara, bir an önce gerçekler üzerinden strateji geliştirmelidir” masajı veriyor.