'2015 Kent Simgesi' ödülü Gezi Parkı'nın

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, '2015 Kent Simgesi' ödülünü Gezi Parkı'na verdi. Peyzaj Mimarları Odası tarafından yapılan açıklamada "13 Mayıs 7. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri (2015) kapsamında 'Kent Simgesi/Landmark' dalında ödüle layık görülen 'Gezi Parkı', biliyoruz ki tüm meslek camiamız tarafından korunup, kollanacak ve yarınlara 'umudun simgesi' olarak taşınacaktır" denildi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"2013 yılının Mayıs ayı sonunda ve Haziran ayında Gezi Parkı, ülkenin dört bir yanında milyonları yan yana getirdi. Günlerce süren demokratik gösterileri vahşice bir şiddetle durdurmaya çalışan polise ve göstericilerin haklı taleplerine kulak vermek yerine onları "üç beş çapulcu" diyerek tahrik eden; bununla da yetinmeyip "Yüzde elliyi evlerinde zor tutuyoruz" diyerek iç savaş kışkırtıcılığı yapanlara rağmen halk, haklı taleplerini dile getirmekten geri durmadı.

"Biz peyzaj mimarlarının; halk birbiriyle bütünleşsin, içerisinde çocuklar koşup oynasın diye tasarladığı meydanlarda ve parklarda haftalarca yalnızca gaz fişekleri, coplar ve polis postalları boy gösterdi. Yapılan saldırılarda canlarımızı, yani Abdullah Cömert`i, Ethem Sarısülük`ü, Mehmet Ayvalıtaş`ı, Ahmet Atakan`ı, Medeni Yıldırım`ı, Ali İsmail Korkmaz`ı ve Berkin Elvan`ı acımasızca katlettiler. Bu acı dönemde her şeye rağmen ülkemizin geleceğine yeniden umutla bakmayı öğrenirken, kentli yaşamına yapılan müdahalelere karşı el ele tutuşan bizler, baskıya ve zorbalığa direnerek cevap verdik.

"İstanbul`da Gezi Parkı`nda, Ankara`da Kuğulu Park`ta, İzmir`de Kordon`da ve memleketin her yerinde, bizlerin tasarladığı parklar "direniş" kelimesiyle özdeşleşti. Direniş alanlarını tasarlayan peyzaj mimarları olmaktan gurur duyduk.

Mesleki örgütlülüğümüzün 21. yaşını kutladığımız bugünlerde maalesef, direnişin simgesi olan yeşil alanlar da dâhil olmak üzere tüm peyzaj alanları iktidar tarafından rantsal boşluk olarak nitelendirilmekte ve yok edilmesi uğruna her yol denenmektedir. Dahası, ülkemiz seçime doğru giderken, ülkeyi yönetmeye aday olanların seçim vaatlerinde; doğayı, çevreyi, tüm açık ve yeşil alanları koruyacaklarına dair beyanlarını da görememekteyiz.

13 Mayıs 7. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri (2015) kapsamında "Kent Simgesi/Landmark" dalında ödüle layık görülen "Gezi Parkı", biliyoruz ki tüm meslek camiamız tarafından korunup, kollanacak ve yarınlara "umudun simgesi" olarak taşınacaktır.

Peyzaj Mimarları olarak aldığımız eğitim, mesleki etik ve ahlaki değerlerimiz gereğince; Gezi Parkı ve Taksim Meydanı başta olmak üzere yaşam alanlarımıza ve yaşam biçimimize müdahale eden, dayatma projelerin gerçekleştirilmesi uğruna etik, bilim, teknik ve hukuk tanımayanlara karşı sonuna kadar direnmeye devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.