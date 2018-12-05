Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü öncesinde “Siyasetin merkezinde ve yerelinde aday olan ve seçilen kadın-erkek farkı” başlıklı raporunu paylaştı. 24 Haziran seçimlerinde eşitsizlik makasının açılması dikkat çekti. Kadın adaylara seçilebilecek sıralarda yer verilmedi. 2015 genel seçimlerinde kadın aday oranı yüzde 23.75 iken 2018’de yüzde 20.53’e geriledi. 33 il, kadın vekil çıkaramadı. AKP 29, CHP 33 ilde kadın aday göstermedi.

Rapora göre; 2014 seçimleri özelinde AKP’de büyükşehir, il belediye ve ilçe belediye başkanlarının 662’si erkek, 6’sı kadın. Oransal olarak AKP’li kadın başkanların yüzdesi sadece 0,09. Yine 2014 seçimlerinde 186 erkek, 7 kadın başkan ile CHP’de yüzde 0,37; 121 erkek, 1 kadın başkan ile MHP’de yüzde 0,08; 83 erkek, 3’ü kadın başkan ve eşbakanlar ile BDP’de yüzde 27.7 oranla kadın başkan gösterildi.

Uzman mesleklerde de temsil oranı düşük

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre uzman mesleklerde çalışıp meslek odalarında yönetici olabilen kadınların oranları da geride kaldı. Kadın yönetici oranı; mimarlarda binde 4, mühendislerde binde 4, avukatlarda yüzde 20, doktorlarda yüzde 7, bankacılarda yüzde 10, rektörlerde yüzde 3, yargıda yüzde 7 oranında kaldı. Türkiye’de kadınların savcı, emniyet müdürü, komiser, polis, vali, kaymakam, büyükelçi ve bürokraside üst düzey yönetici olma oranının çok düşük düzeyde kaldığı tespiti yapıldı. Kadınların din hizmetleri ve milli savunma hizmetlerine katılmaları ile ilgili engeller olduğu belirtildi.

Yönetici atanmıyor

Hükümet tarafından atanan kamu üst kurullarındaki kadın yönetici sayısının yok denecek kadar az olması da dikkat çekti. Raporda; Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Radyo Televizyon Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ve Din İşleri Yüksek Kurulu yönetim düzeyinde hemen hemen hiç kadın olmadığı bilgisine yer verildi.

Ayrıca, Merkez Bankası yönetimi ve TÜSİAD, TOBB, TESK ve MÜSİAD gibi sanayi ve işveren meslek örgütlerinin yönetiminde de hiç kadın yönetici olmadığı belirlendi.

"3 milyon genç kadın işsiz"

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü için hazırladığı raporda; kadın emekçilerin yaşadığı sorunlar, işsizlik, kayıt dışı çalışma, iş cinayetleri ve eş cinayetlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Raporda, “kadınların yarıya yakınının kayıt dışı çalıştırıldığı, 3 milyona yakın genç kadının işsiz olduğu, son 5 yılda 722 kadın işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ve 17 bine yakın ‘çocuk anne’nin olduğu” gözler önüne serildi. AKP’nin yanlış kadın politikalarıyla kadınları eve hapsettiğini belirten CHP’li Bingöl, “Atatürk’ün ülkenin kuruluşunda kadınlara verdiği bu değer maalesef sürdürülememiş ve kadınlar yaşamsal birçok haklarından mahrum kalmışlardır” dedi.