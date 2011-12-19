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Spor

2015 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Ukrayna'da düzenlenecek ANKARA (A.A)

19 Aralık 2011 12:04

-2015 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Ukrayna'da düzenlenecek ANKARA (A.A) - 19.12.2011 - FIBA, 2015 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Ukrayna'nın evsahipliği yapacağını duyurdu. FIBA Avrupa'dan yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun, Fransa, Hırvatistan, Almanya ve İtalya'nın ortak adaylığını çekmesinin ardından tek aday olarak kalan Ukrayna'nın, organizasyona evsahipliği yapmasına onay verdiği bildirildi. FIBA Avrupa Genel Sekreteri Nar Zanolin, Ukraynalı yetkililerle çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu, sunumunu görmeden önce Ukrayna'nın özel bir organizasyona imza atacağına emin olduğunu söyledi. Ukrayna Olimpiyat Komitesi Başkanı Sergey Bubka da açıklamasında, çok mutlu olduğunu, Ukrayna sporu ve basketbolu açısından tarihi bir karar alındığını, en iyiyi başarmak için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdiklerini belirtti. Organizasyonda maçlar Kharkiv, Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa, Lviv ve Kiev'de oynanacak. FIBA Avrupa ayrıca, 2015 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Macaristan'ın evsapiliği yapmasına karar verdi.

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