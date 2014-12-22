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Ekonomi

2015 bütçesi kabul edildi

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda, 145 ret oyuna karşı 297 oyla kabul edildi.

22 Aralık 2014 23:34

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 37. birleşimi saat 13.00'te açıldı. Birleşimi TBMM Başkanı Cemil Çiçek yönetirken katip üyelikleri ise Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir ve Erzincan Milletvekili Muharrem Işık yapıyor. Partiler adına milletvekilleri ve grup başkanvekillerinin görüşlerinin ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hükümet adına bütçe üzerine değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından bütçe oylandı.

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarıları kabul edildi. 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda, 145 ret oyuna karşı 297 oyla kabul edildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Genel Kurul'un 6 Ocak'ta toplanacağını açıkladı. TBMM Genel Kurulu, 2014 yılı bütçe maratonunun ardından yaklaşık 14 günlük tatile girdi.

 

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