2015 Açık Yönetim Endeksi'nde Türkiye sınıfta kaldı

World Justice Project (WJP) 102 ülkenin değerlendirildiği 2015 Açık Yönetim Endeksi raporunu yayınladı. Endeks, yasalar ile kamu bilgisinin açık ve erişilebilir olması, bilgi edinme hakkının kullanılması, sivil katılım ve şikayet mekanizmaları olmak üzere ülkeleri 4 başlıkta değerlendiriyor. Endeks'te İsveç, Yeni Zelanda, Norveç, Danimarka ve Hollanda açık yönetim alanında üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye bu Endeks’ te 102 ülke arasında 0,45 notuyla 82. sırada yer alırken en düşük puan aldığı başlık ise sivil katılım oldu.

Endeks kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’ da yapılan anket çalışmalarında bilgi edinme hakkı konusundaki farkındalık %25 düzeyinde kaldı. Endeks sonuçlarına göre ankete katılan vatandaşların hakları ve kamu harcamaları konusunda yeterince bilgilendirilmediğini düşündüğü de görülüyor.

Bu tablo 2011 yılında kurulan Açık Yönetim Ortaklığı’na katılan Türkiye’nin açık yönetim konusunda son yıllarda herhangi bir ilerleme kaydedemediğinin bir göstergesi. 2011 yılında Ortaklığa üye olan Türkiye bir Eylem Planı hazırlamıştı. Eylem planı 3 başlık içeriyordu: Kamuoyu ile Bilgi Paylaşımı; Politika Yapma ve Karar Alma Süreçlerine Katılım ve Etkin İşbirliği; ve Farkındalık Artırıcı Faaliyetler Düzenlenmesi ve Taraflar Arasında Diyaloğun Artırılması.

Türkiye'nin Açık Yönetim Ortaklığı kapsamındaki sorumlulukları ve 2015-2018 dönemi için yayınlanan eylem planı takvimi için http://www.seffaflik.org/turkiyenin-acik-yonetim-karnesi-zayif/ link'ini ziyaret edebilirsiniz.

Endeks ayrıntıları ve raporu için tıklayın.