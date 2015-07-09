2015-2016 Süper Lig fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından Hasan Doğan'ın adının verildiği 2015-2016 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstüre göre yeni sezon 14, 15 ve 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.ilk maç Fenerbahçe - Eskişehirspor arasında oynanacak.



TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine federasyon yönetim kurulu üyeleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Yaşar Aşçıoğlu ve Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile kulüp temsilcileri katıldı.



Ligde yeni sezon 14, 15 ve 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 27 Aralık'ta sona erecek. Ligde ikinci devre, 16, 17 ve 18 Ocak 2016'da başlayacak ve sezon 22 Mayıs 2016'da tamamlanacak.



İşte lig fikstürü: