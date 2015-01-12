2014'ün en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo

Lionel Messi ve Manuel Neuer'in de aday olduğu FIFA 2014 yılın futbolcusu ödülünü Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

FIFA'nın her yıl sezonun en iyi oyuncusuna verdiği Ballon d'Or (Altın Top) ödülü, İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan gala ile sahibini buluyor. Takım kaptanları, teknik direktörler ve uluslararası medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen yılın futbolcusu için 3 aday yarıştı.



İlk olarak 23 kişiden oluşturulan listede, 3'e düşürülen adaylar arasında ödülü 2008, 2013 yıllarında kazanan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo ve ödüle 4 kez (2009, 2010, 2011, 2012) layık görülen Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi'nin yanı sıra Bayern Münih'in kalesini koruyan Manuel Neuer yer alıyordu.

Yılın en iyi 11'i

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Philipp Lahm (Bayern Münih), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint Germain), David Luiz (Paris Saint Germain)

Orta saha: Angel Di Maria (Manchester United), Andres Iniesta (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid)

Forvet: Arjen Robben (Bayern Münih), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona)