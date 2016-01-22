2014'ten bu yana yaklaşık 22 bin IŞİD militanı öldürüldü

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 24 kanalında, koalisyon kuvvetlerinin Irak veSuriye'deki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Le Drian, "Uluslararası ittifak, Irak ve Suriye'de operasyonların başladığı 2014'ten beri yaklaşık 22 bin IŞİD üyesini öldürdü" dedi.

Son günlerde IŞİD'e karşı önemli başarılar elde edildiğine değinen Le Drian, uzun zamandır IŞİD'den geniş ölçekli bir saldırı görmedik" ifadesini kullandı.

Le Drian, "IŞİD şu anda çok kırılgan bir durumda fakat halen dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Koalisyon güçlerinin IŞİD'e yönelik operasyonları 2014 yılında başlamış, Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen, IŞİD'in üstlendiği ve 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından koalisyon kuvvetlerinin hava operasyonları yoğunlaştırılmıştı.

IŞİD, geçen ay Irak'ın Ramadi kentini koalisyon güçlerinin desteklediği yerel kuvvetlerin saldırısı sonucu terk etmek zorunda kalmıştı.

Diğer taraftan Suriye'de kalıcı çözümün bulunmasını amaçlayan barış görüşmelerinin gelecek hafta İsviçre'de yeniden başlaması beklenirken, görüşmelere katılacak taraflar konusundaki anlaşmazlık ise devam ediyor.